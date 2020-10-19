Парламентарии могут уже в ближайшее время получать штрафы за отсутствие защитных масок в Верховной Раде. Соответствующее предложение озвучил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он предлагает установить штрафы для народных депутатов, которые не носят маски в зале пленарных заседаний Верховной Рады. Об этом Михаил Радуцкий сказал на заседании согласительного совета, сообщает 24 канал.

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Радуцкий пояснил, что уже 20 октября ношение масок в Верховной Раде могут внести правкой в постановление на комитете. Парламентарий уточнил, что штраф составит "столько, сколько для обычных людей" – 17 тысяч гривен.

Он добавил, что штрафы будут взимать с заработной платы депутатов. В то же время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что соответствующее постановление парламент сможет рассмотреть 3 ноября.

К слову, в Верховной Раде предлагали рассмотреть изменения к закону о противодействии коронавирусу. Они предусматривают штрафы для предприятий и организаций, внутрь запускающих людей без защитных масок.