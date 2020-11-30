Профильный комитет рекомендует Верховной Раде установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов. Соответствующий законопроект №3526 уже приняли в первом чтении. Теперь его нужно принять во втором.

Соответствующее решение комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял 26 ноября на заседании, которое проходило в режиме видеоконференции. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

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Что предусматривает закон

Запрещается уничтожать и повреждать растительность, выжигать сухие растения и их остатки на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах.

Предлагается ввести неполный запрет на сжигание растений. Такие работы могут проводиться в случаях, определенных профильным министерством.

Увеличить штрафы за такие правонарушения: от 3060 до 6120 гривен – для граждан и от 15300 до 21420 гривен – для должностных лиц.

Комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом.