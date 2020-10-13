Импорт электрической энергии в Украину делал невозможным ценовой сговор крупных отечественных производителей, как ДТЭК и "Энергоатом", контролирующих около 80% рынка.

Такое мнение в интервью изданию "Лига.Бизнес" сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

"Сейчас импорт электроэнергии, который мог бы создать конкуренцию на рынке, закрыт. В этом плане я потребителей понимаю – они лишены права выбора и это неправильно. Тот импорт электроэнергии (из России и Беларуси), который был – он не угрожал нашей энергетической безопасности. Импортировалось всего 1-2% от нашего потребления. Это очень мало, но он создавал конкуренцию и делал невозможным ценовой сговор", – сказал он.

При этом Герус подчеркнул, что запуск импорта из России абсолютно не связан с его правкой.

"Моя правка была рассчитана под импорт из Беларуси, чтобы сглаживать цену и создавать на рынке конкуренцию", – отметил нардеп.

Глава энергетического комитета также напомнил, что первые коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси начались не в октябре.

Это произошло в июле, когда запустился оптовый рынок. Крупнейшим импортером электроэнергии тогда был ДТЭК (Д. Трейдинг). Он поставлял ресурс на РДН и контролировал таким образом энергорынок. Принятый в 2017 году закон о рынке электроэнергии позволял импортировать электроэнергию из России и Беларуси с июля 2019 года. Но только на РДН,

– констатировал Андрей Герус.

Отвечая на вопрос, демпинговали ли Россия и Беларусь при поставках э/э в Украину, нардеп сообщил как происходила покупка электроэнергии.

"Насколько я знаю, это неправда. Цена на российскую и белорусскую электроэнергию определялась на аукционе: кто предлагал цену больше – тот и покупал. Конечно, были случаи, когда трейдеры у них покупали электроэнергию по $50 за 1 МВт, а тут продавали по $52. Но бывало и наоборот, когда покупали по $50, а продавали – по $45. Так в декабре произошло с компанией Юнайтед Энерджи, после чего она перестала импортировать. В любом случае, сверхприбылей от импорта электроэнергии не было, и каких-то поблажек от России и Беларуси – тоже".