Во фракции "Слуга народа" разработали 3 законопроекта о легализации каннабиса в медицинских целях. В дальнейшем будут работать над одним согласованным.

Законопроект предложат для обсуждения в парламенте и обществе. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, сообщает 24 канал.

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Что касается медицинского каннабиса, я знаю о наличии трех законопроектов. Три разные подгруппы у нас во фракции разрабатывали. Я надеюсь, что коллеги найдут в себе силы объединиться и сделать общий, чтобы мы не дискутировали между собой,

– заметил политик.

По словам Корниенко, стоит провести дискуссию с обществом о том, как этот проект лучше реализовать в масштабах всей страны.

Вопрос о каннабисе в опросе Зеленского

На всеукраинский опрос, который проходил 25 октября, вынесли вопрос о легализации медицинского каннабиса. Согласно результатам, которые охватили 74% подсчитанных анкет, 64,8% украинцев поддерживают легализацию, 29,5% – против.

Зачем легализовывать марихуану

Вопрос касается лишь легализации медицинского каннабиса. Такая марихуана помогает уменьшить боль у тяжелобольных людей. Медицинский каннабис разрешен во многих странах. В частности, в США, Канаде, Германии, Бельгии, Швейцарии, Великобритании, Бельгии и др.

К слову, в 2019 году в Украине зарегистрировали петицию о легализации медицинского каннабиса, она набрала 25 тысяч необходимых подписей.



Предварительные результаты опроса / Инфографика "Слуги народа"



Страны, где легализован каннабис / Инфографика 24 канала