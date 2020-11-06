Чернобыльская катастрофа – наиболее известная авария, повлекшая радиоактивное заражение. Однако еще задолго до этой трагедии, радиационные аварии в Советском Союзе случались неоднократно. На протяжении долгих лет об этих событиях и их последствиях было запрещено говорить.

Очень много радиационных аварий случалось на подводных лодках. Подробнее о них – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Авария на судне К-27

1 апреля 1962 года на воду спустили первую советскую атомную подводную лодку, в которой в качестве теплоносителя использовался жидкий металл. Субмарина К-27 была образцом советской техники и получила название "Кит". Однако очень скоро судно прославилось под совсем другим именем. Из-за многочисленных радиационных аварий на борту лодку переименовали в "Нагасаки".



Судно К-27 / Фото naukatehnika

► Роковой выход в море

К-27 выходила в открытое море трижды. Каждый раз это были длительные походы, которые всегда сопровождались внештатными ситуациями и авариями на борту. Экипажу удавалось с ними справиться, однако к определенному моменту – третий запланированный поход стал для К-27 роковым.

Атомная подводная лодка вышла в Баренцево море 24 мая 1968 года. В 11:30 экипаж заметил, что мощность реактора начала самовольно снижаться. Несмотря на усилия команды исправить ситуацию, уже через полчаса на борту произошел выброс радиоактивных газов. Лодку немедленно подняли на поверхность для проветривания зараженных отсеков и направили к базе.



На борту произошел выброс радиоактивных газов / Фото скриншот из видео

► Экипаж не спешили спасать

По прибытии выяснили, что радиационный фон объекта значительно повышен, однако спасать экипаж никто не спешил. Через некоторое время моряков отправили на лечение, большинство из них получили дозы радиации от 600 до 1000 рентген в час. Из-за засекреченности дела личный состав выписывали из госпиталей с ложным диагнозом. В результате этой аварии погибли 9 членов экипажа:

один матрос задохнулся в противогазе непосредственно на борту;

еще 8 человек умерли впоследствии в госпитале.

Уже на следующий день после аварии создали штаб по ликвидации последствий катастрофы. Уровень излучения в районе левого борта был более 1 500 рентген в час. Над ликвидацией последствий работали:

добровольцы из экипажа лодки;

направленные с других лодок моряки;

гражданские лица – ученые и конструкторы подводных лодок.

► Что сделали с радиоактивным судном

В начале 1968 года комиссия приняла решение о расхолаживании реакторов. Лодку вывели из эксплуатации и в течение следующих 12 лет не предпринимали никаких действий по ремонту или утилизации объекта. В это время радиоактивное судно постепенно разрушалось, поэтому в 1980 году приняли решение законсервировать реакторный отсек лодки и затопить К-27 в море.

Авария на предприятии "Красное Сормово"

Еще одна радиационная авария случилась 18 января 1970 года непосредственно во время строительства атомной подводной лодки К-320 на предприятии "Красное Сормово". Тогда произошел несанкционированный запуск реактора, проработавшего на повышенной мощности примерно 15 секунд. Вследствие этого радиоактивно зараженной стала вся территория цеха.



Авария произошла во время строительства атомной подводной лодки К-320 / Фото souzchernobylnsk

В течение недели после катастрофы погибла целая бригада монтажников реакторного отсека. Специалисты еще 3 месяца доводили уровень радиоактивности до нормы, а уже в следующем году подлодку сдали в эксплуатацию. Радиоактивного заражения окружающей среды тогда удалось избежать, поскольку цех был полностью закрытым. До 1995 года событие оставалось государственной тайной и не подлежало разглашению.

Катастрофа в военно-морском флоте

Радиационная катастрофа в военно-морском флоте Советского Союза произошла за год до аварии на Чернобыльской АЭС. 10 августа 1985 года атомная подводная лодка К-431 находилась в бухте Чажма, что в Японском море. На лодке проводили перезагрузку активных зон реакторов ядерным топливом. Однако работы происходили с нарушением требований техники безопасности.

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Подводная лодка К-431 / Фото topwar​

Во время подъема крышки реактора, с него подняли компенсирующую решетку и поглотители. В то же время мимо лодки пронесся торпедный катер, превысив разрешенную скорость. Поднятая волна задела кран, удерживавший крышку, следовательно он поднял ее слишком высоко. Вследствие этого реактор вышел на пусковой режим, что вызвало тепловой взрыв.

► Жертвы в результате аварии

За мгновение погибли 10 офицеров и матросов, осуществлявших операцию. Тела погибших были уничтожены взрывом, впоследствии обнаружили лишь фрагменты останков. В центре взрыва уровень радиации составлял 90 тысяч рентген в час. На лодке начался пожар, который сопровождался выбросами радиоактивно зараженной пыли и пара. Тушить пожар бросились неподготовленные сотрудники судоремонтного предприятия и экипажи соседних лодок. Ни у одной из них не было ни спецодежды, ни спецтехники.

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В тот же день в прибрежном поселке отключили связь с внешним миром. О возможном радиационном облучении никого из населения не предупредили. Всего в результате этой аварии пострадали 290 человек. Кроме того, произошло значительное загрязнение полуострова в радиусе 30 километров и дна акватории бухты Чажма.

Авария на подлодке К-219

Через год после этой трагедии в последний поход отправилась еще одна атомная подводная лодка К-219. 4 сентября 1986 года она вышла из порта в Гаджиево и направилась к побережью США. Там она должна была нести патрульную службу с 15 ядерными ракетами на борту. Вскоре после погружения в Баренцевом море в одной из ракетных шахт началась протечка. Как оказалось впоследствии, об этой неисправности было известно уже давно, однако, чтобы операцию не отменили, начальству решили не докладывать.

Воду, которая затекала внутрь, просто выкачивали шлангами. Так подводная лодка продержалась на задании почти месяц. 3 октября герметизацию ракетной шахты полностью прорвало и в нее хлынула вода. Внутри образовалась взрывоопасная смесь из компонентов ракетного топлива. Для спасения ситуации приняли решение:

поднять лодку до глубины 50 метров;

заполнить шахту водой;

выстрелить ракету аварийным запуском.

Однако времени оказалось мало, ракета взорвалась еще в шахте, разрушив внешнюю стенку корпуса. Некоторые части ракеты вылетели в море, другие – упали внутрь К-219. В реакции с водой моментально начали образовываться ядовитые газы. Через 2 минуты после взрыва лодку в режиме экстренного всплытия подняли на поверхность.



Подводная лодка К-219 / Фото astro-logia

► Героический поступок матроса

Следующей задачей экипажа была потребность заглушить реактор. Если бы этого не удалось сделать, в Атлантике мог произойти мощный взрыв реактора. Однако система его управления была уничтожена ракетой. Старшему лейтенанту и 20-летнему матросу лодки пришлось отключать реактор вручную. Температура в отсеке к тому времени достигала 70 градусов по Цельсию.

Юный матрос дважды спускался в отсек и в конце концов ему удалось предотвратить расплавление активной зоны, однако покинуть помещение он уже не смог. К месту аварии сразу направили несколько советских судов. Атомную подводную лодку планировали отбуксировать к причалу. Однако замысел провалился. Ночью 6 октября трос, с помощью которого тянули К-219, оборвался и лодка пошла на дно. 30 ядерных боеголовок навсегда остались на глубине 5 500 метров.

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Моделирование катастрофы показало, что плутоний на поверхность океана выйти не должен, поэтому никаких дальнейших действий для ликвидации возможных последствий проведено не было. При крушении К-219 на месте погибли 4 членов экипажа, еще столько же умерли спустя некоторое время. Катастрофа еще долгое время была засекречена на территории Советского Союза.

Такие трагедии не были единичными случаями в то время. Радиационные аварии за все годы повлекли много смертей и вред окружающей среде. Однако основной целью власти было обогащение и прославление собственного величия. Забота об экипаже или окружающей среде была последним, о чем она волновалась. И сейчас невозможно утверждать, сколько подобных случаев остались тайной навсегда.