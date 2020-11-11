В Украине есть место, где можно интересно и необычно провести время – поселок с приветливым названием Радостный Сад. Там община получила интересный инфраструктурный проект, в котором может использовать все преимущества – расположение, виды, историю развития туризма и продвижения своего края.

История же самого Радсада насчитывает чуть более 100 лет. В 1908 году немецкий помещик купил здесь землю и посадил виноградники. В 1920 году на их основе создали специализированное хозяйство "Советский сад". Это было мощное производство, которое выстояло даже в годы тотальной вырубки садов во время сухого закона. Сейчас поставляет сырье для Николаевского коньячного завода. На что стоит обратить внимание, путешествуя в Радостный сад – узнайте в программе "Де це?" на 24 канале.

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Речной трамвай

Свое путешествие стоит начать с катания в Бугском Лимане на милом речном трамвайчике. Вверх по течению – река Южный Буг, а в нескольких десятках километров вниз – Черное море. Обычно на таких судах прогуливаются и отдыхают. Но этот в местности – это настоящий вид транспорта. Со своим графиком и экипажем, а его название – "Секрет".



Речной трамвайчик / Скриншот с видео

Трамвайчик курсирует между Николаевом и Радсадовской общиной 5 раз в день. А в перерывах между этими рейсами его можно заказать и на индивидуальное путешествие. Кроме того, что быстрые, такие перевозки – комфортные и безопасные. За время работы – ни одной внештатной ситуации. Особенности судна – оно очень устойчив. Даже если мы все сядем на один бок и попытаемся его перевернуть, мы его даже не наклоним.

Воспользоваться всеми преимуществами таких перевозок местные жители до недавнего времени просто не имели возможности. Председатель Радсада рассказывает, что община была обеими руками за восстановление водного сообщения. Хотя начало сотрудничества получилось довольно сумбурным.

"Звонит мне директор школы – Юрий Иванович, так и так – разбирают причал. Я сажусь в машину, приезжаю сюда. А здесь ребята не разбирают причал, а пытаются достать те колеса, которые для пришвартования", – сказал председатель Радсада Юрий Пиньковой.



Благодаря водному транспорту на дорогу тратится всего 10 минут / Скриншот с видео

Ребята оказались частными предпринимателями из Николаева. Когда выяснили все детали – договорились через несколько дней. Сельские власти со своей стороны взялись помогать с обустройством старенького причала, потому что он должен был соответствовать требованиям безопасности.

"Мы пережили уже не одну проверку, потому что были определенные жалобы, которые поступали на перевозку, приезжали комиссии, проверяли и одно из оснований дальнейшей работы – обустройство причала", – вспомнил Юрий Пиньковой.

Здесь выровняли старые плиты, поставили ограду и скамейки. В планах – сделать освещение.



Ремонтные работы на причале / Скриншот с видео

Такой речной маршрут важен еще и из-за тесных родственных связей людей по 2 берега – многие жители в свое время работали на Николаевском заводе "Океан". Его видно на другом берегу. Это судостроительный гигант, который начал работать еще в 50-х годах прошлого века и за свою историю построил более 400 кораблей. С приватизацией и 2000-ми для предприятия наступили непростые времена.

Его довели до банкротства. Но уже несколько лет, как "Океан" нашел нового инвестора и возобновляет производство. А это – рабочие места для жителей Николаева и соседних общин, в частности – Радсадовской.

Приоритеты Радсадовской общины

Радсадовская община создана в конце 2017 года. В нее вошло 6 сел Николаевского района, все – вдоль Бугского лимана. Вместе в себе они собрали более 4 тысяч жителей. Стратегия общины, принятая в 2018 году, имеет экономически-социальное направление развития. Она предусматривает развитие культуры и досуга, туризма, активизацию граждан и стимулирование здорового образа жизни.

Запуск речного трамвайчика, хоть и был частной инициативой, идеально вписался в эти приоритеты.



Села, которые входят в Радсадовский общины / Скриншот с видео

Большой веломаршрут

Параллельно в общине начали думать над тем, как развлечь гостей из города, которые теперь сюда приезжают. Здесь разрабатывают большой веломаршрут "РадсадВелоскиф". Жители Николаева будут иметь возможность приезжать сюда трамвайчиком и на этой территории будет создан современный центр проката велосипедов, где они смогут взять велосипед напрокат и совершить путешествие по нашим удивительным, красивым маршрутам.

В целом община планирует построить 2 крупных центра проката велосипедов, двустороннюю велодорожку между Радсадом и Новобогдановкой, обустроить крытые велопарковки в школах общины, закупить велосипеды и установить навигацию вдоль маршрута.

Сувениры

Кстати о сувенирах – в местных магазинах можно приобрести тематический крафтовый шоколад. Одна из остановок на маршруте – парк в селе Новобогдановка его особенность в том, что еще несколько лет назад здесь были непроходимые заросли. Но местным жителям это надоело, они сами нашли деньги на обустройство парка, сами его сделали. Местные жители придумывали флешмобы, проводили различные акции и в целом нафандрейзили на этот парк уже более полутора миллионов гривен. Брусчатка, дорожки, фонтан – все сделанно руками жителей.