В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП. Это произошло после массовых протестов, которые произошли под стенами парламента 3 ноября.

В Раде 3 ноября зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации ФЛП.

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Законопроект №4313 появился на сайте парламента. Он предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс. Автором указан председатель Совета, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Разумков. В соавторах – ряд нардепов "Слуги народа".

В документе говорится, что из-за коронавирусного кризиса малый и средний бизнес несет особенно тяжелые последствия.

Предлагается перенести введение обязательного применения РРО, а также специальный порядок рассмотрения жалоб покупателей "кэшбек" до 1 января 2022 года,

– говорится в пояснительной записке

Какие изменения предлагают

для тех субъектов хозяйствования, которые должны применять РРО с 1 января 2021, предлагают сделать отсрочку до 1 января 2022;

для всех плательщиков единого налога II – IV групп – с 1 апреля 2021 до 1 апреля 2022;

к 1 января 2022 предлагают перенести введение специального порядка рассмотрения жалоб покупателей и компенсации части штрафных санкций "кэшбек".

Авторы законопроекта ожидают положительное влияние от принятия документа. Внесли проект в Раду после протестов, которые произошли под стенами здания парламента 3 ноября.

Справка. Ранее предполагалось, что с 1 января 2021 использовании РРО для определенных видов деятельности II – IV групп ФЛП станет обязательным, а с 1 апреля 2021 такая обязанность возникла для всех плательщиков единого налога II – IV групп.