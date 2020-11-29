В район проведения Операции объединенных сил заехали российские снайперы. Об этом докладывает как украинская разведка, так и подтверждают защитники Новотошковского.

Они едва не угодили под пули снайперских выстрелов. О том, что происходит на Донбассе – читайте в материале журналистов 24 канала.

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"Вечером противник совершил провокационный прицельный обстрел из стрелкового оружия. То есть пули, в прямом смысле, попадали нам в бойницы", – рассказал военнослужащий ВСУ Дмитрий.

Ответный огонь армейцы не открыли – не было приказа. Враг не остановился и продолжил провоцировать.

Противник открыто стрелял

Противник открыто выкрикивал в нашу сторону. 2 военнослужащих противника вышли с разных краев позиции. Первый вел огонь в нашем направлении, а другой – наблюдал. И после того, как мы его обнаружили, он заметил и открыл огонь еще раз,

- описал Дмитрий.

Военные вычислили, так оккупанты пытались спровоцировать их на стрельбу, чтобы предоставить возможность метко целить вражеским снайперам. По разведданным, на противоположную сторону заехали российские специалисты.

Линия обороны террористов

Свою линию обороны террористические войска обустроили в оккупированном Донецке. Позиции боевиков идут прямо между домами крайней улицы города к близлежащим поселкам. Там же держат вражескую технику, чем подвергают опасности гражданских.

"Население молодого возраста уехало, а старенькие люди не имеют возможности куда-то уехать. А что им остается делать? Не оставлять же свое нажитое имущество", – пояснил военнослужащий ВСУ Сергей.

Армейцы говорят, что натиски врага выдержат, а вот простить оккупантам гибель собратьев – не смогут. Подразделение, которое держит оборону Новотошковского, с начала войны на эти позиции возвращается уже во второй раз. В 2019 году здесь потеряли 4 бойцов.

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