На Донбассе 16 ноября погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады с Кировоградщины Иван Горошко. Обстоятельства трагедии выясняет следствие.

В районе проведения операции Объединенных сил 16 ноября погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщили в фейсбуке бригады.

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Трагедия произошла во время несения службы по охране базового лагеря. Погибшего звали Горошко Иван Сергеевич. Он родился в Кировоградской области в 1999 году. Н едавно женился, семья ждала своего первенца.

Издание gre4ka.info рассказало, что Иван Горошко с апреля 2019 ушел в ВСУ по призыву, но уже в августе того же года подписал контракт. Погиб военный у Станицы Луганской.

В официальных сообщениях не указано обстоятельств гибели военного. Известно только, что идет следствие.