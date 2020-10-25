Только за последнюю неделю кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден потратил на телевизионную рекламу 45 миллионов долларов. В целом за кампанию сумма достигла рекордной отметки в 582 миллиона.

Сколько тратят Трамп и Байден на рекламу

Об этом написало издание The Hill 23 октября со ссылкой на исследование Advertising Analytics. 582 миллиона долларов на ТВ-рекламу от Джо Байдена – это рекордная сумма за всю историю президентских выборов в США.

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То есть ни один другой кандидат никогда столько денег не тратил. Интересно, что эта сумма возрастет – Байден зарезервировал на последние 10 дней до выборов еще телевизионного времени на 57 миллионов долларов.

При этом, как отмечают аналитики, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп (действующий президент США) за два года потратил на избирательную кампанию 342 миллиона долларов. Зарезервированного времени у него еще на 50 миллионов.

К слову, Трамп потратил больше денег чем Байден на рекламу в приложениях компаний Facebook и Google , но ненамного – 14 миллионов против 12,7.

Какие общие расходы на выборы в США

Общие расходы на кампанию 2020 года, как подсчитали специалисты, достигнут 11 миллиардов долларов – это на 50% больше, чем потратили на кампанию в 2016 году.

А сколько стоят выборы в Украине

Выборы президента Украины, к слову, обошлись государственному бюджету в 2,5 миллиарда гривен (примерно 90 миллионов долларов) . Однако какие общие расходы на кампанию – никто не считал.

Похожая ситуация и на местных выборах в 2020: по приблизительным подсчетам экспертов, партии тратили 4,5 миллиона долларов в месяц только на рекламу . Но официальной статистики мы не увидим.