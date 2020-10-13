Несколько первых месяцев монобольшинство "Слуг народа" голосовало за все инициативы президентской команды и послушно выполняло указания с Банковой. Но уже после нового года заговорили о том, что в крупнейшей в истории фракции начался период полураспада.

Знаковым в этом смысле голосованием стало рассмотрение так называемого антиколомойского закона в конце весны 2020 года. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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За последние полгода основной механизм осуществления власти Зеленского – монобольшинство "Слуги народа" – постепенно превратился в фикцию. Примерно с мая "Слуга народа" не может самостоятельно проголосовать никаких принципиальных вопросов.

Контроль фракции

Самая большая фракция в парламенте стала трудно контролируемой, а собирать нужные голоса даже для самых важных голосований стало гораздо труднее. После отставки Андрея Богдана, его преемник Андрей Ермак взял на себя все функции главы Офиса Президента и даже больше – но контролировать фракцию так же результативно, как это было – не смог.

Соответствующие источники начали говорить, что Ермак хочет иметь серьезное влияние на Раду, то есть иметь свою группу,

– рассказал журналист Украинской правды Роман Кравец

Удаление "слуг" из депутатских чатов

С начала 246 депутатов от "Слуги народа" были условно поделены на 15 групп. Каждая имела отдельного руководителя – заместителя председателя фракции. Но в последнее время во фракции начались так называемые перестановки, пока в рамках партийных чатов.



Фракции "Слуга народа" были условно поделены на 15 групп / Скриншот из видео

"Начали сообщать, что людей, не объясняя почему, начали удалять из групп. Они уже сами выдвигали теории о возможности того, что они голосовали не так, как этого хотел Офис Президента", – сообщил Роман Кравец.

Будет ли распад фракции

Впрочем, по крайней мере до местных выборов, вряд ли монобольшество ждут собственные внутренние перевыборы. Возможно, если Банковой удастся вернуть влияние на монобольшинство – их не будет вообще.

Риски для "Слуги народа" возникнут в том случае, если будет риск потери юридического большинства – если у них не будет 226 депутатов,

– заметил политолог Владимир Фесенко.

Исключение депутатов из фракции

Так называемым вызовом для крупнейшей в истории фракции остаются коррупционные скандалы. Лишь осенью 2020 года их состоялось 2 – сначала "Слугу народа" покинул нардеп Александр Юрченко, которого поймало на взятке НАБУ. Впоследствии на коррупции едва не попался Павел Халимон.

Кроме них из фракции исключили еще нескольких нардепов – сперва Анну Скороход и Антона Полякова, затем – Дениса Иванисова, который оказался фигурантом дела об изнасиловании. За постоянную критику в адрес президента из фракции исключили и Гео Лероса.

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