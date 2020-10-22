Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что не исключает сценарий, когда часть депутатов президентской партии фактически "отколятся" от фракции. Тогда у Владимира Зеленского будет трудный выбор – создание коалиции или роспуск Верховной Рады и новые парламентские выборы.

Сомнительно, что результаты местных выборов как-то повлияют на эти процессы, ведь они уже идут, заявил Никита Потураев в интервью изданию "Левый берег".

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Какой может быть новая коалиция

Парламентарий подчеркнул, что в СМИ уже говорят о возможной коалиции с группой "За майбутнє", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. Также он не исключает, что неофициально войти в нее может и фракция "Батькивщина".

И очень хороший вопрос: согласны ли все на такую ​​коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой "За майбутнє"? Я вот не уверен,

– отметил Никита Потураев.

Свою позицию он объяснил мнением, что когда целью этой коалиции будет защита Игоря Коломойского от американского правосудия, то это точно не та политическая цель, которую он готов поддерживать.

"И я не один такой. Если подобное предложение таки "прилетит" в Раду, то посмотрим, вообще сколько людей во фракции это поддержат", – отметил депутат.

Впрочем он подчеркнул, что выбор у "Слуги народа" невелик. Ведь если не "За майбутнє" и "Батькивщина", то "Евросолидарнисть" и "Голос". Фракцию "Оппозиционная платформа" он не назвал совсем.

Но такая ситуация сложна для президента – с точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента,

– заявил Потураев.

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Почему в "Слуге народа" может быть "раскол"

Такой сценарий Никита Потураев совсем не исключает. В то же время и не утверждает, что это точно произойдет. Впрочем если такое и будет, то "раскол" следует ожидать от так называемой "группы Коломойского".

"Смотрите, есть группа Игоря Валерьевича – это где-то 40 – 45 депутатов. У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45 – получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция", – пояснил народный избранник.

Почему роспуск Рады – вероятный сценарий

Никита Потураев объясняет, что на этот шаг президент может пойти, когда окажется в ситуации, что не сможет договориться о новых выборах. Мол, роспуск тогда будет единственным сценарием.

Относительно конституционных оснований Потураев предложил, например, вариант с отставкой правительства Дениса Шмыгаля. По его мнению, сделать это будет легко, ведь поддержат отставку даже оппоненты по парламенту.

Но и в нашей фракции те, кто желает снова "сесть на схемы", найдутся. Далее запуск 60 дней для формирования коалиции и нового Кабинета Министров. Отсутствие правительства, дальше – роспуск,

– рассказал парламентарий.