В "Международных авиалиниях Украины" презентовали зимнее расписание рейсов. В перечень вошли 3 внутренних рейса и 23 международных.

В рамках зимнего расписания авиакомпании внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Львов, Харьков, Одесса. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Актуально МАУ вводит обязательный масочный режим в самолетах: что нужно знать о новых правилах безопасности

Да, с 25 октября рейсы из Киева в Харьков и обратные будут выполняться ежедневно. С 26 октября рейсы по направлению Киев – Львов – Киев будут отправляться ежедневно, кроме воскресенья. Рейсы Киев – Одесса – Киев будут проходить ежедневно.

Какие международные рейсы запланировали в МАУ

Киев – Амстердам – ​​Киев (с 25 октября – каждый день, кроме вторника и четверга; начиная с 1 декабря – ежедневно);

Киев – Лондон – Киев (с 26 октября – по понедельникам, средам и пятницам);

Киев – Лондон – Киев (с 17 декабря – по четвергам, субботам и воскресеньям);

Киев – Париж – Киев (с 25 октября – ежедневные рейсы, кроме вторника и четверга);

Киев – Брюссель – Киев (с 26 октября – по понедельникам и пятницам);

Киев – Милан – Киев (с 26 октября – по понедельникам, средам и пятницам. Дополнительная частота с 5 декабря – каждую субботу);

Киев – Дубаи – Киев (ежедневно);

Киев – Каир – Киев (с 26 октября – по понедельникам и средам, обратные рейсы по средам и пятницам)

Киев – Дюссельдорф – Киев (с 26 октября – по понедельникам и пятницам, с 19 декабря – дополнительная частота по средам и субботам)

Киев – Мюнхен – Киев (с 26 октября – по понедельникам и пятницам; дополнительная частота с 19 декабря – по средам и субботам)

Киев – Женева – Киев (с 4 декабря – по понедельникам и пятницам; дополнительная частота с 19 декабря – каждую субботу)

Киев – Тбилиси – Киев (с 1 ноября – каждый день, кроме вторника, четверга и субботы; обратные рейсы кроме среды, четверга и воскресенья)

Киев – Баку – Киев (с 4 ноября – по средам и воскресеньям обратные рейсы по понедельникам четвергам);

Киев – Ереван – Киев (с 2 ноября – по понедельникам и пятницам; обратные рейсы по вторникам и субботам);

Киев – Стамбул – Киев (с 25 октября – в день несколько частот);

Одесса – Стамбул – Одесса (с 29 октября – по четвергам и воскресеньям, обратные рейсы по средам и пятницам)

Киев – Тель-Авив – Киев (с 25 октября – в день кроме пятницы и субботы, учитывая несколько частот; начиная с 4 декабря – каждый день);

Одесса – Тель-Авив – Одесса (с 25 октября – по четвергам и воскресеньям);

Львов – Тель-Авив – Львов (с 25 октября – еженедельно);

Днепр – Тель-Авив – Днепр (с 25 октября – еженедельно);

Харьков – Тель-Авив – Харьков (с 25 октября – еженедельно);

Киев – Прага – Киев (с 25 октября – по понедельникам и пятницам);

Киев – Барселона – Киев (с 12 декабря – каждую субботу).

Обратите внимание! Сейчас Украина находится среди государств так называемой красной зоны из-за стремительного распространения коронавируса. Поэтому украинцы не могут свободно путешествовать в любую страну мира, в частности – в ЕС. Несмотря на это, для граждан нашего государства открыты границы 58 стран.



В страны ЕС могут попасть 8 категорий граждан. Кто именно – читайте по ссылке.