В МАУ представили расписание рейсов на зиму: перечень направлений
В "Международных авиалиниях Украины" презентовали зимнее расписание рейсов. В перечень вошли 3 внутренних рейса и 23 международных.
В рамках зимнего расписания авиакомпании внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Львов, Харьков, Одесса. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
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Да, с 25 октября рейсы из Киева в Харьков и обратные будут выполняться ежедневно. С 26 октября рейсы по направлению Киев – Львов – Киев будут отправляться ежедневно, кроме воскресенья. Рейсы Киев – Одесса – Киев будут проходить ежедневно.
Какие международные рейсы запланировали в МАУ
- Киев – Амстердам – Киев (с 25 октября – каждый день, кроме вторника и четверга; начиная с 1 декабря – ежедневно);
- Киев – Лондон – Киев (с 26 октября – по понедельникам, средам и пятницам);
- Киев – Лондон – Киев (с 17 декабря – по четвергам, субботам и воскресеньям);
- Киев – Париж – Киев (с 25 октября – ежедневные рейсы, кроме вторника и четверга);
- Киев – Брюссель – Киев (с 26 октября – по понедельникам и пятницам);
- Киев – Милан – Киев (с 26 октября – по понедельникам, средам и пятницам. Дополнительная частота с 5 декабря – каждую субботу);
- Киев – Дубаи – Киев (ежедневно);
- Киев – Каир – Киев (с 26 октября – по понедельникам и средам, обратные рейсы по средам и пятницам)
- Киев – Дюссельдорф – Киев (с 26 октября – по понедельникам и пятницам, с 19 декабря – дополнительная частота по средам и субботам)
- Киев – Мюнхен – Киев (с 26 октября – по понедельникам и пятницам; дополнительная частота с 19 декабря – по средам и субботам)
- Киев – Женева – Киев (с 4 декабря – по понедельникам и пятницам; дополнительная частота с 19 декабря – каждую субботу)
- Киев – Тбилиси – Киев (с 1 ноября – каждый день, кроме вторника, четверга и субботы; обратные рейсы кроме среды, четверга и воскресенья)
- Киев – Баку – Киев (с 4 ноября – по средам и воскресеньям обратные рейсы по понедельникам четвергам);
- Киев – Ереван – Киев (с 2 ноября – по понедельникам и пятницам; обратные рейсы по вторникам и субботам);
- Киев – Стамбул – Киев (с 25 октября – в день несколько частот);
- Одесса – Стамбул – Одесса (с 29 октября – по четвергам и воскресеньям, обратные рейсы по средам и пятницам)
- Киев – Тель-Авив – Киев (с 25 октября – в день кроме пятницы и субботы, учитывая несколько частот; начиная с 4 декабря – каждый день);
- Одесса – Тель-Авив – Одесса (с 25 октября – по четвергам и воскресеньям);
- Львов – Тель-Авив – Львов (с 25 октября – еженедельно);
- Днепр – Тель-Авив – Днепр (с 25 октября – еженедельно);
- Харьков – Тель-Авив – Харьков (с 25 октября – еженедельно);
- Киев – Прага – Киев (с 25 октября – по понедельникам и пятницам);
- Киев – Барселона – Киев (с 12 декабря – каждую субботу).