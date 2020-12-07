Сейчас количество случаев заболевания коронавирусом в Украине идет на спад. Впрочем, является ли это результатом карантина выходного дня можно будет говорить лишь через несколько недель. Эксперты уже говорят о новых сценариях распространения недуга в стране.

О том, выдержит ли медицинская система до января и какие прогнозы по динамике распространения коронавируса в Украине, рассказал старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. В эфире 24 канала он также отметил, что таких сценариев сейчас рассматривают несколько.

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По его словам, дальнейшее распространение коронавируса может быть совершенно разным. Эксперты сейчас говорят о 2 основных сценариях.

Первый – базовый

В то же время это и худший сценарий. Он показывает, что заболеваемость будет расти дальше. Она бы и продолжила расти, даже если бы карантин выходного дня продлили до конца года.

По этому сценарию, до конца декабря возможно до 20 тысяч случаев в день. Это средний прогноз,

– отметил эксперт.

Сейчас, по его словам, из-за того, что определенные ограничения отменили, будет происходить потенциальное ухудшение ситуации.

"Пока причин думать, что пойдет тренд на убывание и дальше – аналитически нет", – рассказал Ганиченко.

Темпы распространения болезни. По состоянию на 7 декабря, с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 821 947 человек, из них 423 704 выздоровели, умерли от осложнений болезни — 13 733.

Второй – оптимистический

Параллельно рассматривают и оптимистический сценарий. Согласно нему, карантин выходного дня действительно принес положительное влияние. И из-за задержек в статистике мы увидим его со следующей недели.

Этот спад, который мы видим сейчас, действительно может быть результатом карантина выходного дня. Но пока надо подождать и посмотреть, какой тренд будет, подчеркнул специалист.

"Оптимистический прогноз говорит о том, что тенденция, которая сейчас есть, – будет сохраняться. То есть, это будет на тысячу случаев в день меньше. Примерно такую динамику мы будем наблюдать в ближайшие недели. До конца года мы можем выйти до 8 тысяч случаев в день, если тенденция будет сохраняться", – подчеркнул Ганиченко.