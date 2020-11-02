Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Верховная Рада работала на государство. Если в стране будет политический конфликт из-за невозможности прийти к согласию по законопроекту по КСУ, возможен и роспуск парламента.

Президент прокомментировал возможность роспуска Верховной Рады в эфире "Свободы слова", сообщает 24 канал.

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Зеленский отметил, что в Украине есть много нестабильных вещей – коронавирус, Донбасс, экономика. Глава государства хочет, чтобы парламент работал на государство. По его словам, деятельность Рады будет зависеть от выводов, которые сделают депутаты.

Если будет политический коллапс, конфликт, если я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, прежде всего среди "Слуги народа", то будем выходить из этого угла даже таким образом (роспуск Рады – 24 канал),

– пояснил Зеленский.

И добавил, что парламентарии должны понимать свою ответственность.

Обратите внимание! 27 октября Конституционный Суд принял скандальное решение, признав неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. То есть отменил систему е-декларирования. В ответ Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. А также признать его решение о декларировании "ничтожным" и не имеющим правовых последствий. Такая инициатива главы государства разделила общество на два лагеря: тех, кто поддерживает ее, и тех, кто против.