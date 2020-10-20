Расширение санкций: "Нафтогаз Украины" приветствовал решение США против "Северного потока-2"
Соединенные Штаты Америки 20 октября расширили санкции против проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2". Соответствующее решение США приветствовала Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".
Санкции коснутся компаний, которые предоставляют услуги или финансирование для установки оборудования на кораблях, которые участвуют в соответствующем проекте. Об этом в своем твиттере сообщила украинская компания "Нафтогаз".
Обратите внимание США расширяют санкции против "Северного потока-2"
"Госдепартамент обнародовал новые рекомендации санкций в отношении дополнительных субъектов, которые помогают российским трубоукладочным судам в строительстве" Северного потока-2", – говорится в сообщении.
Что известно о позиции США относительно строительства "Северного потока-2"?Соединенные Штаты выступают против запуска газопровода "Северный Поток-2". Пока строительство российского газопровода остановлено из-за санкций, которые США ввели против компаний-подрядчиков.
В августе 2020 Германия предложила США соглашение на миллиард евро. Условием было то, что Вашингтон откажется от санкций против "Северного потока-2".
Госсекретарь США заявил, что власть страны работает над созданием коалиции против строительства российского газопровода в обход Украины.