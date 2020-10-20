Соединенные Штаты Америки 20 октября расширили санкции против проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2". Соответствующее решение США приветствовала Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

Санкции коснутся компаний, которые предоставляют услуги или финансирование для установки оборудования на кораблях, которые участвуют в соответствующем проекте. Об этом в своем твиттере сообщила украинская компания "Нафтогаз".

Обратите внимание США расширяют санкции против "Северного потока-2"

"Госдепартамент обнародовал новые рекомендации санкций в отношении дополнительных субъектов, которые помогают российским трубоукладочным судам в строительстве" Северного потока-2", – говорится в сообщении.

@NaftogazUkraine welcomes the decision of the United States to broaden its sanctions against Nord Stream 2. @TheStateDept issued new sanctions guidance today targeting additional actors that aid Russian pipe-laying vessels for #NordStream2https://t.co/8pgpvBDOHi — Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) October 20, 2020

Что известно о позиции США относительно строительства "Северного потока-2"? Соединенные Штаты выступают против запуска газопровода "Северный Поток-2". Пока строительство российского газопровода остановлено из-за санкций, которые США ввели против компаний-подрядчиков.



В августе 2020 Германия предложила США



Госсекретарь США заявил, что власть страны работает Соединенные Штаты выступают против запуска газопровода "Северный Поток-2". Пока строительство российского газопровода остановлено из-за санкций, которые США ввели против компаний-подрядчиков.В августе 2020 Германия предложила США соглашение на миллиард евро . Условием было то, что Вашингтон откажется от санкций против "Северного потока-2".Госсекретарь США заявил, что власть страны работает над созданием коалиции против строительства российского газопровода в обход Украины.

Подробнее о строительстве российского газопровода "Северный поток-2" – читайте здесь.