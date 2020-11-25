Правительство расширило перечень паспортов России, которые не признает Украина
На заседании Кабмина 25 ноября приняли решение расширить перечень российских паспортов, которые не признает Украина. Это касается преимущественно жителей оккупированных территорий – Крыма и Донбасса.
Какие паспорта Украина не признает
Не будут признаваться документы, выданные в некоторых населенных пунктах Ростовской области. Об этом сообщает 24 канал.
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В частности, говорится про: Донецк, Красный Сулин, Матвеев Курган, Шахты и Родионово-Несвитайская.
Ранее в перечне уже были российские паспорта, выданные органами миграционной службы России в Новошахтинске и Покровском Ростовской области. Здесь документами поставляют жителей оккупированного Донбасса.
Украина не будет преследовать жителей с российскими паспортами
Отметим, что ранее в Офисе Генпрокурора Украины сообщили, что не намерены преследовать жителей оккупированных территорий за то, что получили российские паспорта.
Какова позиция Кремля?В Москве не учитывают требования Киева прекратить выдавать паспорта жителям оккупированных территорий. В Кремле убеждены, что таким образом защищают интересы граждан. Россияне прикрываются минскими договоренностям, которые якобы не запрещают паспортизацию населения на оккупированных территориях.
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