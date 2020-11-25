На заседании Кабмина 25 ноября приняли решение расширить перечень российских паспортов, которые не признает Украина. Это касается преимущественно жителей оккупированных территорий – Крыма и Донбасса.

Какие паспорта Украина не признает

Не будут признаваться документы, выданные в некоторых населенных пунктах Ростовской области. Об этом сообщает 24 канал.

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В частности, говорится про: Донецк, Красный Сулин, Матвеев Курган, Шахты и Родионово-Несвитайская.

Ранее в перечне уже были российские паспорта, выданные органами миграционной службы России в Новошахтинске и Покровском Ростовской области. Здесь документами поставляют жителей оккупированного Донбасса.

Обратите внимание! Не будут признавать и загранпаспорта, выданные в Краснодарском крае. Здесь документы оформляют преимущественно жители оккупированного Крыма.

Украина не будет преследовать жителей с российскими паспортами

Отметим, что ранее в Офисе Генпрокурора Украины сообщили, что не намерены преследовать жителей оккупированных территорий за то, что получили российские паспорта.