В ближайшее время дело Анатолия Захаренко, которого подозревают в ужасном убийстве семи киевлян, начнут рассматривать в суде. Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе.

Об окончании расследования дела об убийстве арендатором пруда семерых рыбаков сообщили в пресс-службе полиции Украины. Мотивов преступления копы так и не назвали.

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Следователи лишь говорят, что огнестрельные ранения из охотничьего ружья мужчины получили именно из-за конфликта с Захарченко.

Что известно о массовом расстреле на Житомирщине

Компания из 8 человек решила отдохнуть за рыбалкой на пруду в Попельнянском районе Житомирской области 22 мая 2020. Ранее они уже собирались на этом месте, поэтому с арендатором были знакомы.

Трое из рыбаков были действующими военными Нацгвардии. Другие – волонтеры и добровольцы, которые принимали участие в защите Украины от российских захватчиков.

По предварительным данным следствия, ночью один из мужчин якобы начал укорять Захаренко за то, что он долго жил в России и не воевал против оккупантов. Из-за этого и произошел конфликт, который закончился массовым убийством.

Подтвердилась ли эта версия у полицейских во время расследования, неизвестно.

От 15 лет тюрьмы

Поскольку лишь одному из мужчин удалось спастись, Анатолия Захаренко обвиняют в нескольких преступлениях – массовом убийстве, а также покушении на жизнь мужчины. Если его вину признает суд, убийце грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы. Поскольку экспертизы признали его вменяемым, отделаться принудительным лечением он не сможет.