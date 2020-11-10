Рассмотрение законопроекта Дмитрия Разумкова о восстановлении антикоррупционного законодательства все же разблокировали. Антикоррупционный комитет отклонил альтернативный законопроект скандального "слуги народа" Александра Дубинского.

У Дубинского был определенный план, когда он подавал альтернативный законопроект. Такое мнение высказал нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин на своей фейсбук-странице.

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Нардеп заявил, что после отклонения есть возможность рассматривать законопроект Разумкова в зале. Однако комитет предлагает доработать инициативу спикера. "Это позволит переписать ряд формулировок, в частности заменить термин "восстановление статей "на "изложить статьи в новой редакции", – пояснил Юрчишин.

Дубинский хотел создать "касту неприкосновенных"

Он отметил, что Дубинский своим законопроектом хотел "создать касту неприкосновенных" – вывести судей из-под действия закона О предотвращении коррупции. Однако нардеп отметил, что законопроект противоречит сам себе.

Если на судей не распространяется антикоррупционный закон вообще, то какая логика передавать полномочия проверять их декларации Государственной судебной администрации. Ну это как хозяйственному отделу ВРУ передать контроль состояния депутатов,

– подчеркнул Юрчишин.

Законопроект Разумкова: главное