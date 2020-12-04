Суд в Харькове восстановил в должности беркутовца, которого обвиняли в расстреле на Майдане
Харьковский окружной административный суд восстановил в должности в МВД бывшего беркутовца Виктора Шаповалова. Более того, суд обязал выплатить экс-силовику среднюю зарплату за время "вынужденного прогула".
Такое решение Харьковский окружной административный суд принял 1 декабря. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
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Детали решения суда
Суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты №2 батальона полиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области. Он потерял должность еще в ноябре 2015 года.
Также суд распорядился взыскать с МВД в пользу Виктора Шаповалова 11 297 гривен за дни "вынужденного прогула".
Дело Виктора Шаповалова
- Экс-беркутовец находился под стражей с 2015 года вместе с командиром харьковского полка "Беркута" Лукашем и рядовым спецподразделения Ефиминым, которые подозреваются в причастности к расстрелам 18 февраля на Евромайдане.
- В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи и с тех пор он находится на свободе.
Добавим, что с начала 2020 года суды вынесли приговоры об уголовной ответственности для 34 человек, которые совершали преступления против Революции Достоинства. В основном это сотрудники "Беркута".
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