Харьковский окружной административный суд восстановил в должности в МВД бывшего беркутовца Виктора Шаповалова. Более того, суд обязал выплатить экс-силовику среднюю зарплату за время "вынужденного прогула".

Такое решение Харьковский окружной административный суд принял 1 декабря. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали решения суда

Суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты №2 батальона полиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области. Он потерял должность еще в ноябре 2015 года.

Также суд распорядился взыскать с МВД в пользу Виктора Шаповалова 11 297 гривен за дни "вынужденного прогула".

Дело Виктора Шаповалова

Экс-беркутовец находился под стражей с 2015 года вместе с командиром харьковского полка "Беркута" Лукашем и рядовым спецподразделения Ефиминым, которые подозреваются в причастности к расстрелам 18 февраля на Евромайдане.

18 февраля на Евромайдане. В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи и с тех пор он находится на свободе.

Обратите внимание! Виктору Шаповалову инкриминировали превышение служебных полномочий, которые привели к гибели или ранениям 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка в Киеве. Шаповалов не признает своей вины в тяжких преступлениях, но соглашается, что незаконно вел себя с оружием.

Добавим, что с начала 2020 года суды вынесли приговоры об уголовной ответственности для 34 человек, которые совершали преступления против Революции Достоинства. В основном это сотрудники "Беркута".