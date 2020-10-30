Электронная петиция к президенту Украины относительно "евроблях" набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ней требуют принять законопроект о доступной растаможке и нахождении на территории Украины автомобилей на европейской регистрации.

Петицию №22/105108-еп зарегистрировали 7 сентября и подписали ее 25 тысяч 47 человек. Об этом сообщает 24 канал.

К слову Штрафы от таможни за "евробляхи": как действовать, если стали жертвой мошенников и не ввозили авто

Автор петиции – Казачук Иван Владимирович. В ней требуют, чтобы президент провел совместное совещание вместе со "Слугой народа" приняли решение о немедленном включении в повестку дня на заседание Комитета финансов, налоговой и таможенной политики комплексный законопроект о доступной растаможке № 3704, 3705, 3706.

Казачук убежден, что соответствующий законопроект позволит за ориентировочно 30% от стоимости растаможить автомобиль. Помимо этого, такие изменения станут дополнительным источником поступления средств в государственный бюджет.

Документ также поможет растаможить грузовой автомобиль для бизнеса не только соответствующий требованиям Евро5.

Нерастаможенные авто: какие штрафы предусмотрены законом

В ноябре 2018 года Верховная Рада значительно повысила штрафные санкции за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации. Штрафы за превышение сроков в режиме "транзит", которые ранее максимально составляли 8500 гривен (более 10 дней), повысили по такой шкале:

просрочки 10 – 20 дней – 8500 гривен;

20-30 дней – 85 тысяч гривен;

более 30 дней – 170 тысяч гривен.

А санкции за превышение сроков в режиме "временного ввоза", которые максимально составляли 17 тысяч гривен, выросли:

просрочки 10 – 20 дней – до 17 тысяч гривен;

20-30 дней – 85 тысяч гривен;

более 30 дней – 170 тысяч гривен.

Однако в декабре 2019 года Рада отсрочила введение увеличенных штрафов за нарушение ввоза авто на еврономерах. Штрафы до сих пор не действуют.