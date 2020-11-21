Разбитый битами автомобиль активиста Ганула сожгли в Одессе: что известно
В Одессе сожгли автомобиль активиста Демьяна Ганула. Инцидент произошел под вечер 21 ноября. Перед этим днем вблизи его дома на улице Гимназической неизвестные разбили окна в той же машине.
Подробнее о поджоге машины Ганула
Об этом сам активист написал в фейсбуке. Также Ганул выложил соответствующие фото и видео. Он отметил, что это уже второй раз за год сжигают его автомобиль.
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В Одессе сожгли авто активиста Ганула: смотрите видео
Как отметил Ганул в ролике, он привез машину с СТО и оставил на некоторое время. И двое неизвестных в масках подбежали, облили капот какой-то жидкостью, подожгли и скрылись. Инцидент произошел на улице Средней, 42/1 на территории таксопарка. Ганул говорит, что тогда еще было видно.
Активист добавил, весь салон выгорел, крыша просела и автомобиль 2005 года выпуска не подлежит восстановлению.
Ганул связывает инцидент с тем, что он с соратниками ломал забор, установленный на зеленой зоне на Академической, 11. Также активист обвиняет правоохранителей в бездействии – первый поджог до сих пор не расследовали, "хотя приняли заявление и пообещали разобраться".
Неизвестные битами разбили машину Ганула: что известно
Инцидент произошел примерно в 14:00 в центре Одессы. Машину битами разбили также люди в масках. Ганул, рассказал, что в автомобиле в момент нападения сидел его товарищ, тоже активист, Игорь Бею.
Я как раз вышел домой, а за рулем остался мой друг Игорь. В этот момент подбежали 8 человек в черной одежде и масках и начали громить автомобиль битами и стрелять из пистолета по окнам. Игорь завел автомобиль и смог уехать,
– отметил активист.
Разбитое битами авто Демьяна Ганула / Коллаж 24 канала
Он считает, что за этим стоит охранная фирма "Зевс". Речь идет о вышеупомянутом конфликте на Академической. В "Зевсе" уже заявили, что они к последнему не имеют никакого отношения.
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Что произошло на Академической в Одессе
- Инцидент произошел 20 ноября.
- Произошла стычка между активистами и неизвестными людьми, которые охраняли строительную площадку на придомовой территории дома по адресу улица Академическая, 11.
- Активисты пытались получить документы на забор вокруг жилого дома и разобраться, на каком основании там находятся люди спортивного телосложения. Последние представлялись охраной.
- Не получив бумаг, часть протестующих начала разрушать забор.
- 21 ноября активисты написали заявление в Приморский райотдел. После этого они поехали в областное управление полиции, чтобы пообщаться с руководителем Нацполиции Одесской области Олегом Бехом, но его на месте не было.
Смотрите видео столкновений на Академической в Одессе 20 ноября
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