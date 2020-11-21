В Одессе сожгли автомобиль активиста Демьяна Ганула. Инцидент произошел под вечер 21 ноября. Перед этим днем вблизи его дома на улице Гимназической неизвестные разбили окна в той же машине.

Подробнее о поджоге машины Ганула

Об этом сам активист написал в фейсбуке. Также Ганул выложил соответствующие фото и видео. Он отметил, что это уже второй раз за год сжигают его автомобиль.

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Как отметил Ганул в ролике, он привез машину с СТО и оставил на некоторое время. И двое неизвестных в масках подбежали, облили капот какой-то жидкостью, подожгли и скрылись. Инцидент произошел на улице Средней, 42/1 на территории таксопарка. Ганул говорит, что тогда еще было видно.

Активист добавил, весь салон выгорел, крыша просела и автомобиль 2005 года выпуска не подлежит восстановлению.

Ганул связывает инцидент с тем, что он с соратниками ломал забор, установленный на зеленой зоне на Академической, 11. Также активист обвиняет правоохранителей в бездействии – первый поджог до сих пор не расследовали, "хотя приняли заявление и пообещали разобраться".

Неизвестные битами разбили машину Ганула: что известно

Инцидент произошел примерно в 14:00 в центре Одессы. Машину битами разбили также люди в масках. Ганул, рассказал, что в автомобиле в момент нападения сидел его товарищ, тоже активист, Игорь Бею.

Я как раз вышел домой, а за рулем остался мой друг Игорь. В этот момент подбежали 8 человек в черной одежде и масках и начали громить автомобиль битами и стрелять из пистолета по окнам. Игорь завел автомобиль и смог уехать,

– отметил активист.



Разбитое битами авто Демьяна Ганула / Коллаж 24 канала

Он считает, что за этим стоит охранная фирма "Зевс". Речь идет о вышеупомянутом конфликте на Академической. В "Зевсе" уже заявили, что они к последнему не имеют никакого отношения.

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Что произошло на Академической в Одессе

Инцидент произошел 20 ноября.

Произошла стычка между активистами и неизвестными людьми, которые охраняли строительную площадку на придомовой территории дома по адресу улица Академическая, 11.

на придомовой территории дома по адресу улица Академическая, 11. Активисты пытались получить документы на забор вокруг жилого дома и разобраться, на каком основании там находятся люди спортивного телосложения. Последние представлялись охраной.

Не получив бумаг, часть протестующих начала разрушать забор.

21 ноября активисты написали заявление в Приморский райотдел. После этого они поехали в областное управление полиции, чтобы пообщаться с руководителем Нацполиции Одесской области Олегом Бехом, но его на месте не было.

Смотрите видео столкновений на Академической в Одессе 20 ноября