Накануне Международный суд в Гааге разделил дело по захвату украинских кораблей и судов на Азове на 2 части. В МИД Украины считают, что такое решение повлияет не только на временные границы рассмотрения дела. В то же время Россия может избежать ответственности за наглое нарушение норм и принципов международного права.

Детали заявления МИД о последствиях решения о разделении дела на 2 части: юрисдикционную и по существу

Как отметил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, вышеупомянутое решение – абсолютно традиционное и характерное. Об этом представитель МИД сказал в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина.

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В отдельных случаях, действительно, есть практика рассмотрения одновременно как юрисдикционной фазы, так и по существу. В то же время в более 90 случаях кейсов суд принимает решение о бифуркации, то есть – о разделении рассмотрения дела на два элемента, как и произошло на этот раз. Речь идет, возможно, о чуть более долгих временных границах, но это не критично. Буквально несколько месяцев,

- отметил Енин.

Он добавил, что в других делах, которые по инициативе Украины рассматривали по аналогичному механизму, Киев успешно преодолел юрисдикционные замечания РФ. И такие успехи были как в Международном Суде ООН, так и по иску, согласно Конвенции ООН по морскому праву

Енин убеждает, на бифуркации настаивала российская сторона, и Украина это четко понимает.

"Кремль таким образом всячески пытался затянуть рассмотрение данного дела, оттягивая момент наступления ответственности за нарушение им норм и принципов международного права. Тем не менее, мы постоянно идем вперед, мы – очень убедительны в наших юридических аргументах", – подчеркнул дипломат.

По его словам, о силе юридической позиции Украины свидетельствует тот факт, что суд почти единогласно поддержал приказ о применении временных мер к России. Высказался против лишь один судья, но он, собственно, и является российским представителем.

Мы продолжаем сопровождать указанный вопрос. Расписание заседаний суда предусмотрено на два года вперед. Коронавирус, безусловно, может вносить определенные коррективы, но мы от этого кардинально не зависим, процесс движется вперед, и где-то к концу 2022 года мы уже рассчитываем на финальное решение международного арбитража в рамках этого вопроса,

- заметил замминистра.

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Захват украинских моряков и судов: коротко о судебных делах

25 ноября 2018 года россияне возле Керченского пролива захватили 3 украинских корабля.

На борту находились 24 украинских моряка. Россия взяла их в плен.

В 2019 году Украина начала международное арбитражное производство против России по этому делу.

В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву осудил Россию. Согласно решению трибунала, Россия должна немедленно освободить моряков и вернуть корабли.

22 мая 2020 года Украина подала на рассмотрение арбитражного трибунала свой меморандум по этому делу. Он содержит изложение фактов, обоснование юридической позиции, а также показания моряков и других должностных лиц.

Енин рассказал, что во время формирования украинской позиции привлекали лучших экспертов. В частности, для того, чтобы оценить размер материального ущерба кораблям, правительство Украины наняло одну из лучших британских компаний, которая специализируется именно на судебных экспертизах военно-морских судов.

Сегодня информация о размере ущерба является конфиденциальной. И в соответствии с регламентом Арбитражного трибунала, Украина не имеет никакого права говорить об уровне этих компенсаций до того, пока суд не рассмотрит данный вопрос.

По словам заместителя министра иностранных дел, Украина предусмотрела все компенсации – говорится не только о моральных страданиях, но и о вреде здоровью и о материальном ущербе украинским военно-морским силам.

Енин подчеркнул, что российская сторона незаконно удерживала корабли и фактически искорежила там все оборудование. Исчезли даже личные вещи моряков, а все цветные металлы из обшивки просто варварским образом были вырезаны.

Кстати Суд отказался передать АРМА танкер Neyma, которым Россия блокировала Керченский пролив