Дональд Трамп чувствовал угрозу со стороны демократа Джо Байдена еще в июле 2019 года. СМИ пишут, что именно страх проиграть бывшему вице-президенту на президентских выборах побудил его сделать скандальный звонок Владимиру Зеленскому.

Речь идет о разговоре Трампа и Зеленского, во время которого лидер США пробовал оказывать давление на украинского президента. Об этом пишет CNN.

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Президент США хотел, чтобы Зеленский нашел "компромат" на сына Байдена Гантера. Трамп тогда намекал, что Вашингтон много делает для Киева, поэтому стоило бы "помочь в ответ".

Издание пишет, что такой разговор уже тогда свидетельствовал об определенных опасениях Трампа проиграть в предстоящих выборах президента. Именно поэтому он и пытался очернить Байдена.

К слову, во время разговора с Зеленским он знал, что Байден будет бороться за пост президента и станет его главным конкурентом. Кроме того, во время избирательной кампании Трамп неоднократно высмеивал Байдена и сомневался в его умственных способностях и намекал на преклонный возраст демократа.

Обратите внимание! 7 ноября американские СМИ сообщили, что Байден станет 46-м президентом США. Мол, он набрал 270 голосов выборщиков, которые необходимы для победы. Официальных результатов все еще нет. Однако Байден считает себя победителем. Вместе с этим Трамп отказывается признавать поражение и планирует оспаривать результаты выборов. Больше читайте здесь.

Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского