Скандальный разговор Трампа с Зеленским в 2019 году предвещал его поражение на выборах, – СМИ
Дональд Трамп чувствовал угрозу со стороны демократа Джо Байдена еще в июле 2019 года. СМИ пишут, что именно страх проиграть бывшему вице-президенту на президентских выборах побудил его сделать скандальный звонок Владимиру Зеленскому.
Речь идет о разговоре Трампа и Зеленского, во время которого лидер США пробовал оказывать давление на украинского президента. Об этом пишет CNN.
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Президент США хотел, чтобы Зеленский нашел "компромат" на сына Байдена Гантера. Трамп тогда намекал, что Вашингтон много делает для Киева, поэтому стоило бы "помочь в ответ".
Издание пишет, что такой разговор уже тогда свидетельствовал об определенных опасениях Трампа проиграть в предстоящих выборах президента. Именно поэтому он и пытался очернить Байдена.
К слову, во время разговора с Зеленским он знал, что Байден будет бороться за пост президента и станет его главным конкурентом. Кроме того, во время избирательной кампании Трамп неоднократно высмеивал Байдена и сомневался в его умственных способностях и намекал на преклонный возраст демократа.
Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского
- 26 сентября 2019 года комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской спецслужбы на телефонный разговор Трампа с Зеленским.
- Ее рассекретили после того, как Белый дом опубликовал стенограмму этой беседы. В разговоре президент США просил украинского лидера возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Байдена Гантер.
- Перед этим Трамп приостановил выделение военной помощи для Украины.
- После этого случая в США запустили процедуру импичмента президента. Однако Сенат полностью его оправдал.
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