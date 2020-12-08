В Индии разъяренный медведь напал на людей, которые пришли в лес собирать растения. Животное растерзало 4 человек, еще 3 получили ранения.

Трагический инцидент произошел вечером 6 декабря в селе Анджвахи в индийском штате Чхаттисгарх. Об этом сообщает Xinhuanet.

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Местные жители отправились в лес собирать растения. Там на них напал дикий медведь. В результате 4 человека погибли, еще 3 – ранены.

Тела направили для проведения вскрытия, а пострадавших госпитализировали,

– говорится в сообщении.

Нападение вызвало панику среди местных жителей. На место ужасного инцидента отправились сотрудники лесничества и полицейские, чтобы прогнать медведя.

В то же время в Службе охраны дикой природы отметили, что из-за присутствия человека в лесу медведи не чувствуют себя в безопасности, поэтому и могут напасть.

Обратите внимание! Летом в частном зоопарке Сочи 11-летний мальчик подошел вплотную к вольеру медведей. Хищники напали на него и разодрали. Чтобы достать тело ребенка, двух медведей застрелили.

Медведь напал на людей в индийской деревне Анджвахи: смотрите карту