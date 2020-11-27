В Черном море во время чрезвычайной ситуации с судна "Аметист" произошел разлив нефтепродуктов. Полицейские Черноморска начали расследование.

В правоохранительные органы с соответствующим заявлением обратились представители Госэкоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

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Экоинспекция сообщила полиции

Сведения по факту разлива нефтепродуктов внесли в Единый реестр досудебных расследований Уголовного кодекса Украины.

Во время мониторинга социальных сетей на одном из одесских информационных ресурсов обнаружили публикацию о том, что в поселке Александровка вблизи Черноморска на причале тонет судно морской поисково-спасательной службы. Вокруг него образовалось пятно из нефтепродуктов,

– отметили в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что пришвартованный в Черноморске буксир морской поисково-спасательной службы "Аметист", который не использовался, потерпел крушение. В процессе откачки воды из трюмов произошла утечка нефтепродукто.

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