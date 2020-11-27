Разлив нефти в Черном море: полиция начала расследование
В Черном море во время чрезвычайной ситуации с судна "Аметист" произошел разлив нефтепродуктов. Полицейские Черноморска начали расследование.
В правоохранительные органы с соответствующим заявлением обратились представители Госэкоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.
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Экоинспекция сообщила полиции
Сведения по факту разлива нефтепродуктов внесли в Единый реестр досудебных расследований Уголовного кодекса Украины.
Во время мониторинга социальных сетей на одном из одесских информационных ресурсов обнаружили публикацию о том, что в поселке Александровка вблизи Черноморска на причале тонет судно морской поисково-спасательной службы. Вокруг него образовалось пятно из нефтепродуктов,
– отметили в сообщении.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что пришвартованный в Черноморске буксир морской поисково-спасательной службы "Аметист", который не использовался, потерпел крушение. В процессе откачки воды из трюмов произошла утечка нефтепродукто.
Сокрытие разлива нефти в Черном море: коротко
- В Государственной экологической инспекции сообщили, что Администрация морских портов Украины, имея информацию о чрезвычайной ситуации, попыталась ее скрыть. В ответ на запрос она сообщила, что никаких нарушений не выявлено.
- В то же время сотрудники Госэкоинспекции, во время совместной с пограничниками проверки воды в районе причала, зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами. Они увидели следы сорбента, который используют для сбора с водной поверхности нефтепродуктов.
- Экоинспекция обратилась в Одесскую областную прокуратуру и территориальное управление Государственного бюро расследований в Николаеве. Также о факте загрязнения моря сообщили в Черноморский отдел полиции Овидиопольского ОП ГУ ЧП в Одесской области.
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