Украина призывает мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы заставить агрессора выполнять положения Будапештского меморандума. Ведь потенциальное размещение Россией ядерного оружия на территории Крыма подрывает глобальную систему безопасности.

Страны, заключившие 26 лет назад Будапештский меморандум, задекларировали свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность. Об этом напомнила пресс-служба МИД Украины.

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В ведомстве отметили, что одна страна грубо нарушила свои обязательства по меморандуму и базовые принципы международного права, оккупировав часть Украины и развязав вооруженный конфликт на Донбассе.

В МИД отмечают, что сейчас Россия активно милитаризирует временно оккупированный Крым, превращая его в мощную военную базу.

Потенциальное размещение Россией ядерного оружия на его территории ставит под угрозу режим Договора о нераспространении ядерного оружия, подрывает глобальную систему безопасности в целом,

– подчеркнули в министерстве.

И добавили, что такие действия оккупанта требуют адекватной реакции международного сообщества.

Поэтому Украина призывает мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы заставить ее вернуться в международно-правовой режим, в частности к выполнению положений Будапештского меморандума.

Обратите внимание Получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму невозможно, – дипломат