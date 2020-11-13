Пока создание подгруппы относительно возвращения Украине контроля над границей на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы не рассматривается. Однако, как объяснил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, размышления есть.

Правда, сейчас оснований для создания подгруппы нет. Об этом Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

Важно Удавка на шее Украины, – Кравчук о порядке минских договоренностей

Он отметил, что делегация конкретно не обсуждала этот вопрос.

Вопрос в нашей делегации пока не обсуждался. Есть размышления по этому вопросу. Но примут ли такое решение – не могу сказать, потому что для этого пока нет оснований,

– сказал Кравчук.

В то же время 13 ноября Украина подготовила новые детали к Плану действий по Донбассу. Они предусматривают тщательно проработанную процедуру передачи Украине контроля над границей.

Новые детали плана действий по Донбассу

Передача контроля над границей. Демилитаризация региона. Абсолютный доступ миссии ОБСЕ. Модель переходного правосудия. Возврат имущества собственникам.

Больше об этом Украинская сторона подготовила новые детали к Плану действий по Донбассу, – СМИ

Что предусматривает План действий по Донбассу