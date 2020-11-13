Размышления есть, – Кравчук о создании подгруппы ТКГ по возвращению границы Украине
Пока создание подгруппы относительно возвращения Украине контроля над границей на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы не рассматривается. Однако, как объяснил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, размышления есть.
Правда, сейчас оснований для создания подгруппы нет. Об этом Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
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Он отметил, что делегация конкретно не обсуждала этот вопрос.
Вопрос в нашей делегации пока не обсуждался. Есть размышления по этому вопросу. Но примут ли такое решение – не могу сказать, потому что для этого пока нет оснований,
– сказал Кравчук.
В то же время 13 ноября Украина подготовила новые детали к Плану действий по Донбассу. Они предусматривают тщательно проработанную процедуру передачи Украине контроля над границей.
Новые детали плана действий по Донбассу
- Передача контроля над границей.
- Демилитаризация региона.
- Абсолютный доступ миссии ОБСЕ.
- Модель переходного правосудия.
- Возврат имущества собственникам.
Больше об этом Украинская сторона подготовила новые детали к Плану действий по Донбассу, – СМИ
Что предусматривает План действий по Донбассу
- План действий по Донбассу разработала украинская сторона. Цель – установить мир на Донбассе и уже весной 2021 года провести выборы на оккупированных территориях.
- Этот документ предлагает прекратить вооруженный конфликт и провести полную демилитаризацию оккупированных территорий. После этого Украина возьмет под контроль границу и восстановит нормальную жизнедеятельность.
- Чтобы этого достичь, украинская сторона требует уже к 15 декабря 2020 года осуществить обмен пленными по формуле "всех на всех", а также увеличить до 1,5 тысяч количество представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированных территориях.
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