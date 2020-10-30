Страшное землетрясение потрясло турецкую провинцию Измир 30 октября. Кроме того, подземные толчки спровоцировали цунами и оно также накрыло этот регион. Местные жители, со своей стороны, рассказывают о значительных разрушениях. Поэтому многим людям придется ночь провести на улице.

Страшные разрушения и люди на улице

Озан Дилавер в комментарии 24 каналу рассказал, что в Измирском районе Борнова стихия разрушила все – не менее 17 зданий. Сейчас продолжается спасательная операция.

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Это было какое-то безумие. Землетрясение длилось всего 15 секунд. В Измире пострадало много домов, но в основном это были не такие сокрушительные повреждения,

– отметил Озан.

Мужчина добавил, что в результате стихии большинство людей оказались фактически на улице – почти все находятся в местных парках. Некоторые возвращаются домой, но только, чтобы взять одеяло, и после этого возвращаются на улицу. Вполне вероятно, что большинство местных жителей будут ночевать под открытым небом.

Закрытый город, много жертв и риск еще одного цунами

По словам Илгим Четин, сейчас Измир закрыт на въезд и на выезд. Тем временем, местные власти сделали проезд бесплатным и открыли городские зеленые зоны (парки, сады и т.д.) для того, чтобы там смогли переночевать люди. Также жители города собираются проводить ночь в машинах и палатках.

Девушка говорит, что по последним данным известно о как минимум 19 жертвах и более 400 пострадавших. Разрушены около 100 зданий (предположительно, говорится обо всем Измире – 24 канал).

Все еще продолжаются афтершоки (толчки после основного землетрясения). Также существует риск еще одного цунами. В городе – паника и страх. Мы никогда раньше такого не переживали,

– заметила Илгим.

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