Безумие, паника и страх, – эксклюзивные комментарии очевидцев о землетрясении в Турции
Страшное землетрясение потрясло турецкую провинцию Измир 30 октября. Кроме того, подземные толчки спровоцировали цунами и оно также накрыло этот регион. Местные жители, со своей стороны, рассказывают о значительных разрушениях. Поэтому многим людям придется ночь провести на улице.
Страшные разрушения и люди на улице
Озан Дилавер в комментарии 24 каналу рассказал, что в Измирском районе Борнова стихия разрушила все – не менее 17 зданий. Сейчас продолжается спасательная операция.
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Это было какое-то безумие. Землетрясение длилось всего 15 секунд. В Измире пострадало много домов, но в основном это были не такие сокрушительные повреждения,
– отметил Озан.
Мужчина добавил, что в результате стихии большинство людей оказались фактически на улице – почти все находятся в местных парках. Некоторые возвращаются домой, но только, чтобы взять одеяло, и после этого возвращаются на улицу. Вполне вероятно, что большинство местных жителей будут ночевать под открытым небом.
Закрытый город, много жертв и риск еще одного цунами
По словам Илгим Четин, сейчас Измир закрыт на въезд и на выезд. Тем временем, местные власти сделали проезд бесплатным и открыли городские зеленые зоны (парки, сады и т.д.) для того, чтобы там смогли переночевать люди. Также жители города собираются проводить ночь в машинах и палатках.
Девушка говорит, что по последним данным известно о как минимум 19 жертвах и более 400 пострадавших. Разрушены около 100 зданий (предположительно, говорится обо всем Измире – 24 канал).
Все еще продолжаются афтершоки (толчки после основного землетрясения). Также существует риск еще одного цунами. В городе – паника и страх. Мы никогда раньше такого не переживали,
– заметила Илгим.
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Главное о землетрясении в Турции и Греции
- Эпицентр землетрясения находился в Эгейском море у берегов Турции (провинция Измир). Его магнитуда составила 6,6. В то же время Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) присвоил землетрясению магнитуду 7 баллов.
- По последним официальным данным, известно о как минимум шести погибших и 607 раненых. В то же время более 70 человек спасатели уже извлекли из-под завалов. Однако многие еще продолжают под ними находиться.
- Землетрясение спровоцировало цунами, которое накрыло турецкие города Сеферихисар и Измир. В результате там затопило улицы примерно на метр.
- Сильные подземные толчки ощущали не только в Турции, но и в Греции. Здесь землетрясение вызвало разрушения на острове Самос. Стихия здесь унесла жизни как минимум четырех человек: погибли юноша и девушка.
- Кроме того, по меньшей мере восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Они находятся в госпиталях.
- Сочувствие турецкому и греческому народам уже выразил Президент Украины Владимир Зеленский. Также о поддержке и помощи странам заявили руководители ЕС и НАТО.
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