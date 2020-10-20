Семьи, дома которых накануне разрушил мощный смерч в Кропивницком, получат по 50 тысяч гривен компенсации. Деньги на ремонт примерно 300 частных домовладений выплатят из местного бюджета.

Впрочем, большинство людей считают, что этой суммы недостаточно. По их подсчетам, на восстановление нужно хотя бы вдвое больше. Помочь финансово призывают правительство, сообщает 24 канал.

Последствия мощного ливня Непогода в Кропивницком повредила более сотни домов: фото, видео

На ликвидацию последствий непогоды в городе бросили все коммунальные службы города: чинят электросети и газовые магистрали. Ночлег и продукты пострадавшим предлагают в ГСЧС, помогают волонтеры.

Последствия непогоды в Кропивницком: фото с фейсбук-страницы мэра города Андрея Райковича



Чтобы расчистить завалы, по словам спасателей, понадобится минимум неделя. Без света, газа и интернета до сих пор остаются несколько жилых кварталов.

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