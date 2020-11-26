Если бы сейчас были выборы, Разумков бы их не выиграл, – заместитель председателя ОП Тимошенко
Если сегодня украинцы голосовали бы за нового президента, то они не избрали бы Дмитрия Разумкова. Так шансы действующего спикера Верховной Рады на высший пост в стране оценил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Тимошенко не говорил с Разумковым о планах
Сам Тимошенко признался, что с Разумковым его политические амбиции не обсуждал. Об этом заместитель Ермака рассказал в интервью изданию "Гордон".
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Дмитрий Разумков-человек команды, спикер Рады. Я не знаю, какие у него есть политические амбиции, хочет ли он впоследствии идти баллотироваться в президенты,
- рассказал Тимошенко.
Тимошенко считает, что Разумков не выиграл бы выборы
По мнению советника главы ОПУ, политическая ситуация в Украине довольно резко меняется, поэтому прогнозировать, что произойдет в стране через 4 года – дело неблагодарное. Если бы нового главу государства избирали по состоянию на сегодня, то шансы председателя Верховной Рады Тимошенко оценил достаточно невысоко.
Я считаю, что если бы сейчас были выборы, Дмитрий (Разумков – 24 канал) их бы не выиграл. Какая будет ситуация через 4 года-кто его знает. Уйдет президент Зеленский на второй срок? А если не пойдет или будут другие кандидаты?
– отметил советник главы Офиса Президента.
Разумков ранее говорил, что "в определенной степени он – уже президент"
Интересно, что недавно в интервью немецкому изданию Die Welt, Разумков рассказывал о своих политических амбициях. Спикер отметил, что сейчас его задача – не мечтать, а выполнять задачи. Разумков также пошутил, что он, в определенной степени, уже президент, ведь его должность по-немецки называется не Председатель, а президент парламента.
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