Если сегодня украинцы голосовали бы за нового президента, то они не избрали бы Дмитрия Разумкова. Так шансы действующего спикера Верховной Рады на высший пост в стране оценил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Тимошенко не говорил с Разумковым о планах

Сам Тимошенко признался, что с Разумковым его политические амбиции не обсуждал. Об этом заместитель Ермака рассказал в интервью изданию "Гордон".

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Дмитрий Разумков-человек команды, спикер Рады. Я не знаю, какие у него есть политические амбиции, хочет ли он впоследствии идти баллотироваться в президенты,

- рассказал Тимошенко.

Тимошенко считает, что Разумков не выиграл бы выборы

По мнению советника главы ОПУ, политическая ситуация в Украине довольно резко меняется, поэтому прогнозировать, что произойдет в стране через 4 года – дело неблагодарное. Если бы нового главу государства избирали по состоянию на сегодня, то шансы председателя Верховной Рады Тимошенко оценил достаточно невысоко.

Я считаю, что если бы сейчас были выборы, Дмитрий (Разумков – 24 канал) их бы не выиграл. Какая будет ситуация через 4 года-кто его знает. Уйдет президент Зеленский на второй срок? А если не пойдет или будут другие кандидаты?

– отметил советник главы Офиса Президента.

Разумков ранее говорил, что "в определенной степени он – уже президент"

Интересно, что недавно в интервью немецкому изданию Die Welt, Разумков рассказывал о своих политических амбициях. Спикер отметил, что сейчас его задача – не мечтать, а выполнять задачи. Разумков также пошутил, что он, в определенной степени, уже президент, ведь его должность по-немецки называется не Председатель, а президент парламента.

Обратите внимание! Спикер Рады еще с 11 ноября болеет коронавирусом. Однако тест Разумкова – до сих пор положительный.