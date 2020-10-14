Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает продление действия закона об особом статусе Донбасса. Однако пока соответствующий проект не выносили в сессионный зал.

Верховная Рада может принять продолжение закона об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Об этом Разумков заявил на брифинге, сообщает 24 канал.

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Будем смотреть. Если будет необходимость, Верховная рада сделает все, что она должна сделать,

– сказал спикер Рады.

Закон об особом статусе Донбасса

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, или же закон об особом статусе Донбасса приняли еще в 2014 году.

Вскоре отдельные статьи этого закона должны изменить. Кроме того, в него включат формулу Штайнмайера. Сейчас еще продолжаются переговоры относительно того, что именно стоит изменить в законе.

Ранее Разумков говорил, что, если нардепы не предложат альтернативу, то действие закона продлят. Его могут рассмотреть в 2020 году, ведь срок действия завершается уже в декабре.

Обратите внимание! Формула Штайнмайера предусматривает проведение местных выборов в оккупированном Донбассе и возвращение территории под контроль Украины. Выборы должны состояться в соответствии со стандартами.