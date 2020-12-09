Дмитрий Разумков заявил, что сейчас Верховная Рада не имеет четкого плана работы во время локдауна в январе. Однако спикер уверен, что нардепы будут работать.

Ситуация с коронавирусом в Раде довольно плохая. Об этом спикер Дмитрий Разумков рассказал в эфире "5 канала".

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К сожалению, у нас так же плохо с коронавирусом, хуже, чем по стране. У нас достаточно большое количество коллег болеет из Аппарата Верховной Рады Украины,

– подчеркнул спикер.

Что еще сказал Разумков

Рада ни разу не уходила на карантин. Однако она меняла свой график работы. В частности, нардепы больше работали в комитетах и меньше собирались в зале пленарных заседаний. Такие условия не влияли на принятие важных решений.

Сейчас коронавирусом болеют многие нардепы. Ситуацию осложняет то, что в соответствии со спецификой своей работы народные избранники вынуждены контактировать с большим количеством людей.

Кроме того, недавно в Украине состоялись местные выборы – они также повлияли на количество зараженных политиков.

Локдаун должно пройти с минимальными потерями и для общества, и для бизнеса, и для государства.

Обратите внимание! Локдаун в Украине планируют ввести с 8 января. Однако если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, карантин могут усилить раньше. Подробнее читайте здесь.