"Наконец снова привычный рабочий график": Разумков поборол COVID-19
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса. Глава парламента возвращается к привычному рабочему графику.
Об отрицательном результате теста на коронавирус Дмитрий Разумков сообщил в фейсбуке.
Ранее До сих пор "позитивный": Разумков, болеющий коронавирусом, рассказал о своем состоянии
Наконец снова привычный рабочий график,
– написал политик.
Спикер Верховной Рады поблагодарил всех за поддержку.
А к своему сообщению добавил фотокопию результата ПЦР-теста.
Что известно о коронавирусе у Дмитрия Разумкова
- О болезни главы украинского парламента стало известно 11 ноября.
- Тогда заболели многие политики. В частности, президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак, вице-спикер совета Руслан Стефанчук и вице-премьер Алексей Резников.
- 26 ноября очередной тест показал, что Разумков все еще болеет COVID-19. Хотя спикер Совета чувствовал себя значительно лучше.
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