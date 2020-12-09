Спикер Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада может рассмотреть проект Госбюджета-2021 уже во вторник, 15 декабря. Политик надеется, что новогоднюю ночь Украина встретит уже с новым бюджетом.

Разумков надеется, что Рада спокойно примет Госбюджет-2021. Об этом спикер заявил в эфире "5 каналу".

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Я надеюсь, что комитет успеет все пройти, все, что необходимо, подготовить этот важный для государства документ, и на следующей неделе, во вторник, (15 декабря – 24 канал) мы сможем начать его рассматривать

– рассказал Разумков.

На следующей неделе Рада будет работать в режиме пленарных заседаний.

Что известно о Госбюджете-2021

26 ноября Кабинет Министров утвердил проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что ситуация является сложной, ведь Украина не получила 2 транша от МВФ, на которые надеялась.

Доходы проекта бюджета предусмотрели в размере 1,092 триллиона гривен, расходы – 1,328 триллиона.

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Что предусматривает государственный бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала