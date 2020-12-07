Дмитрий Разумков подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за ложное декларирование. Еще 4 декабря этот законопроект поддержали 289 парламентариев.

Теперь слово за Владимиром Зеленским. После подписи Разумкова документ передали на подпись президенту. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Больше об этом И ограничения свободы, и штрафы: Рада восстановила ответственность за ложь в декларациях

Что предусматривает закон

Верховная Рада 4 декабря возобновила уголовную ответственность за ложное декларирование, теперь за ложь о состоянии предусмотрены штраф и ограничение свободы.

Теперь внесение чиновником ложных сведений на сумму от 1 до 8,5 миллиона гривен будет караться штрафом от 42 тысяч до 51 тысячи гривен или общественными работами с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

или общественными работами с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Если же чиновник не указывает состояние свыше 8,5 миллиона, сумма штрафа увеличивается до 85 тысяч гривен. Также возможно ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.

Также возможно ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности. Отметим, что ограничение свободы – это не заключение, а поселение в исправительный центр с возможностью его покидать.

Обратите внимание! Ранее наказание за ложь в декларации отменил Конституционный Суд. Из-за этого Украина могла потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров. Говорили даже об угрозе безвизовому режиму с ЕС.

Когда закон вступит в силу

Согласно процедуре, после того, как законопроекты поддержат нардепы, их должен подписать председатель Верховной Рады. Тогда законы передают на подпись Владимиру Зеленскому. После этого текст закона должны опубликовать в официальных печатных изданиях Украины, говорится о "Ведомостях Верховной Рады Украины", "Официальном вестнике Украины", газете "Голос Украины" и "Юридическом вестнике Украины". Только по завершению всех этих этапов закон вступает в силу.