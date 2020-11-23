Коронавирусный фонд получит еще почти 9 миллиардов: Разумков подписал закон
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы, направленные на обеспечение дополнительными средствами Фонда борьбы с COVID-19. Таким образом в фонд поступят 8,9 миллиарда гривен.
Какие именно законы подписал Разумков
Речь о законе о внесении изменений в Налоговый кодекс (об особенностях администрирования налогов) и о законе о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год (касательно реализации положений закона о рынке природного газа). Их Верховная Рада приняла 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.
Обратите внимание Коронавирусный фонд: окружение Коломойского забрало миллиард, который выделили на ремонт дорог
В Верховной Раде добавляют, что эти документы определяют дополнительные источники финансирования Фонда борьбы с COVID-19. А именно сумму в 8,9 миллиарда гривен.
Куда должны пойти эти деньги
Эти деньги прежде всего должны пойти на осуществление эффективного и качественного лечения. То есть, больницы должны быть готовы реагировать на вспышки коронавируса и предоставить соответствующую медицинскую помощь пациентам.
Речь о закупке:
- средств индивидуальной защиты,
- реактивов,
- тест-систем,
- медицинских изделий,
- дезинфекционных средств,
- медицинского и лабораторного оборудования для проведения ПЦР-тестов и рентген.
Также благодаря этим законам решен вопрос о выплате задолженности по заработной плате шахтерам. Ведь теперь появляется возможность обеспечить дополнительные источники финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли. В целом угольная отрасль получит 1,4 миллиарда гривен.
К теме Дороги, полиция и сериалы: сколько и на что уже потратили из Фонда COVID-19
Фонд борьбы с COVID-19: что нужно знать
Фонд борьбы с последствиями коронавирусной болезни создали 13 апреля. Тогда Верховная Рада утвердила соответствующие изменения в госбюджет.
В правительстве говорили, что деньги из фонда пойдут на:
- закупку медицинских товаров, работ и услуг;
- доплаты медикам, полицейским и работникам критической инфраструктуры,
- поддержку пенсионеров.
Поделиться новостью