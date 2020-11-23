Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы, направленные на обеспечение дополнительными средствами Фонда борьбы с COVID-19. Таким образом в фонд поступят 8,9 миллиарда гривен.

Какие именно законы подписал Разумков

Речь о законе о внесении изменений в Налоговый кодекс (об особенностях администрирования налогов) и о законе о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год (касательно реализации положений закона о рынке природного газа). Их Верховная Рада приняла 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Обратите внимание Коронавирусный фонд: окружение Коломойского забрало миллиард, который выделили на ремонт дорог

В Верховной Раде добавляют, что эти документы определяют дополнительные источники финансирования Фонда борьбы с COVID-19. А именно сумму в 8,9 миллиарда гривен.

Куда должны пойти эти деньги

Эти деньги прежде всего должны пойти на осуществление эффективного и качественного лечения. То есть, больницы должны быть готовы реагировать на вспышки коронавируса и предоставить соответствующую медицинскую помощь пациентам.

Речь о закупке:

средств индивидуальной защиты,

реактивов,

тест-систем,

медицинских изделий,

дезинфекционных средств,

медицинского и лабораторного оборудования для проведения ПЦР-тестов и рентген.

Также благодаря этим законам решен вопрос о выплате задолженности по заработной плате шахтерам. Ведь теперь появляется возможность обеспечить дополнительные источники финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли. В целом угольная отрасль получит 1,4 миллиарда гривен.

К теме Дороги, полиция и сериалы: сколько и на что уже потратили из Фонда COVID-19

Фонд борьбы с COVID-19: что нужно знать

Фонд борьбы с последствиями коронавирусной болезни создали 13 апреля. Тогда Верховная Рада утвердила соответствующие изменения в госбюджет.

В правительстве говорили, что деньги из фонда пойдут на:

закупку медицинских товаров, работ и услуг;

доплаты медикам, полицейским и работникам критической инфраструктуры,

поддержку пенсионеров.

Обратите внимание! На Фонд борьбы с коронавирусом было выделено 66 миллиардов гривен. По состоянию на 23 октября из него потратили 34,1 миллиарда гривен, то есть 52% от общей суммы.