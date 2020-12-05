Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал законы, которые 4 декабря приняла Верховная Рада. Они направлены на поддержку бизнеса в период карантина в Украине.

После подписи законов Разумков передаст их на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

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Заметим, что главная цель законов – обеспечить социальную поддержку застрахованных лиц и отдельных групп предпринимателей.

Какие законопроекты поддержала Рада

Во время заседания парламента 4 декабря нардепы поддержали ряд важных законопроектов. Все они призваны поддержать бизнес в условиях карантина и пандемии коронавируса. Среди них:

Изменения в бюджет на 2020 год. Верховная Рада внесла изменения в бюджет на 2020 год, направленные на поддержку бизнеса во время карантина. Изменения позволяют направлять средства Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями на оказание материальной помощи бизнесу.

Верховная Рада внесла изменения в бюджет на 2020 год, направленные на поддержку бизнеса во время карантина. Изменения позволяют направлять средства Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями на оказание материальной помощи бизнесу. Аннулирование налоговых долгов предпринимателей. Парламентарии аннулировали долги предпринимателей в размере до 3 060 гривен. Соответствующий законопроект в Верховную Раду подал президент Владимир Зеленский.

Парламентарии аннулировали долги предпринимателей в размере до 3 060 гривен. Соответствующий законопроект в Верховную Раду подал президент Владимир Зеленский. Финансовая помощь ФЛП. Государство выплатит единовременную финансовую помощь ФЛП в размере по 8 тысяч гривен.

Когда законы вступят в силу

Согласно процедуре, после того, как законопроекты поддержат нардепы, их должен подписать глава Верховной Рады. Тогда законы передают на подпись Владимиру Зеленскому. После этого текст закона должны опубликовать в официальных печатных изданиях Украины, говорится о "Ведомостях Верховной Рады Украины", "Официальном вестнике Украины", газетах "Голос Украины" и "Юридический вестник Украины". Только по завершению всех этих этапов закон вступает в силу.