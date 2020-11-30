Рабочая группа Дмитрия Разумкова зарегистрировала законопроект о восстановлении ответственности за ложь в декларации. В то же время в нем предлагают отказаться от наказания для чиновников в виде лишения свободы.

В законопроекте №4441 предлагают ограничить наказание чиновников только штрафом, общественными работами или лишением права занимать определенную должность в течение 3 лет. Об этом говорится в тексте проекта, который зарегистрировали 30 ноября.

Важно Когда Рада может рассмотреть законопроект об ответственности за ложь в декларациях

Что предусматривает законопроект

Рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса предлагает ввести уголовную ответственность отдельно за умышленное непредставление декларации и за ложное декларирование.

Согласно законопроекту, виновники понесут уголовную ответственность в случае, если разница между достоверными и недостоверными сведениями превышать 500 прожиточных минимумов (более 109 тысяч гривен), а для трудовых лиц – 3000 прожиточных минимумов (более 6,5 миллиона гривен)

Ответственность за такое нарушение будет предусматривать штраф в размере от 5 252 500 гривен до 6 303 000 гривен, или общественные работы на срок 150 – 240 часов, или лишение права занимать определенную должность в течение 3 лет.

Ранее тюрьма грозила за ложь на сумму более 500 тысяч

По словам председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, такой законопроект является насмешкой над справедливостью. Ведь до скандального решения Конституционного Суда чиновникам грозила тюрьма за внесение ложных сведений на сумму свыше 500 тысяч гривен.

Вот такая гуманистическая рабочая группа Разумкова. Гуманная по отношению к коррупционерам. Ведь обычных людей за 1000 гривен сажать для депутатов не проблема, а вот чиновников за ложь на миллионы сажать – нельзя. Депутаты, кстати, тоже чиновники,

– подчеркнул Шабунин.

Он добавил, что такой законопроект является диверсией против декларирования.

Обратите внимание! 27 октября КСУ признал статью об уголовной ответственности чиновников за ложное декларирование неконституционной. В Верховной Раде создали рабочую группу для урегулирования конституционного кризиса. В то же время президент Владимир Зеленский внес законопроект, который предусматривает тюремное заключение для чиновников в случае, если те внесут ложные сведения на сумму от 4 миллионов гривен.