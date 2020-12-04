Нардепы активно собирают подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что сейчас Минздрав не может остаться без руководителя.

Также Разумков отметил, что пока не видел документов из кабинета министров или представления премьер-министра об увольнении господина Степанова. Об этом председатель Верховной Рады сказал во время брифинга, пишет 24 канал.

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Он добавил, что в нынешних условиях оставить Минздрав без руководителя – не уместно.

Я не слышал о его отставке. Я думаю, что надо будет выходить сбалансировано, потому что сегодня оставить министерство без руководителя – это точно не вариант,

– сказал Разумков.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не подтвердил слухи о возможном увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Что известно о возможной отставке Степанова

Недавно украинские СМИ начали распространять информацию о возможной отставке главы Минздрава Максима Степанова. Журналисты ссылались на собственные источники в Офисе президента.

Максима Степанова. Журналисты ссылались на собственные источники в Офисе президента. Учитывая такую новость, уже начали обсуждать кандидатуру на должность нового главы Минздрава.

на должность нового главы Минздрава. Даже предположили, что заменить Степанова может главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что 13 ноября Кабмин подписал документ , который начнет процесс увольнения Степанова.

, который начнет процесс увольнения Степанова. Активисты и общественные организации периодически проводят протесты за отставку Степанова. Это началось еще в мае 2020 года. Все из-за определенных решений министра в вопросах бюджета.

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Позиция главы Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке.

Я считаю, что нам точно есть чем заниматься. У нас есть конкретные результаты по борьбе с эпидемией и всей пандемией. Да, мы видим и говорим максимально открыто и честно о проблемах, которые есть, и пути их преодоления,

- подчеркнул Степанов.

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