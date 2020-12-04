Оставить Минздрав без руководителя – не вариант, – Разумков об отставке Степанова
Нардепы активно собирают подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что сейчас Минздрав не может остаться без руководителя.
Также Разумков отметил, что пока не видел документов из кабинета министров или представления премьер-министра об увольнении господина Степанова. Об этом председатель Верховной Рады сказал во время брифинга, пишет 24 канал.
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Он добавил, что в нынешних условиях оставить Минздрав без руководителя – не уместно.
Я не слышал о его отставке. Я думаю, что надо будет выходить сбалансировано, потому что сегодня оставить министерство без руководителя – это точно не вариант,
– сказал Разумков.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не подтвердил слухи о возможном увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.
Что известно о возможной отставке Степанова
- Недавно украинские СМИ начали распространять информацию о возможной отставке главы Минздрава Максима Степанова. Журналисты ссылались на собственные источники в Офисе президента.
- Учитывая такую новость, уже начали обсуждать кандидатуру на должность нового главы Минздрава.
- Даже предположили, что заменить Степанова может главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
- Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что 13 ноября Кабмин подписал документ, который начнет процесс увольнения Степанова.
- Активисты и общественные организации периодически проводят протесты за отставку Степанова. Это началось еще в мае 2020 года. Все из-за определенных решений министра в вопросах бюджета.
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Позиция главы Минздрава
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке.
Я считаю, что нам точно есть чем заниматься. У нас есть конкретные результаты по борьбе с эпидемией и всей пандемией. Да, мы видим и говорим максимально открыто и честно о проблемах, которые есть, и пути их преодоления,
- подчеркнул Степанов.
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