Законопроект о возвращении ответственности за ложь в декларациях был компромиссом между различными группами и фракциями. В своем выступлении после принятия закона Дмитрий Разумков обратился с просьбой не блокировать соответствующий проект закона.

Постановлений для блокирования решения до 7 декабря не будет, тогда спикер парламента сможет подписать соответствующий закон. Об этом в эфире 24 канала сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

К теме И ограничение свободы, и штрафы: Рада восстановила ответственность за ложь в декларациях

Он отметил, что после подписания Разумковым – закон поступит президенту. В то же время основной целью было то, чтобы проект вступил в силу до конца 2020 года, отметил Монастырский.

Эксперт добавил, что в парламенте шла дискуссия относительно того, чтобы не подвергнуть повторному признанию неконституционности соответствующих норм.

По словам председателя комитета Рады, КСУ обратил внимание на излишества наказания за недостоверное декларирование и отметил, что ответственность за это должна быть административной, а не уголовной.

"Верховная Рада не согласилась с решением КСУ, потому что считает, что ответственность должна быть уголовной. Размер санкций оставили такими же, говорится о штрафе и общественных работах. Лишение свободы решили заменить на ограничение свободы – следующий вид ограничения свободы, который есть в Уголовном кодексе", – сказал Денис Монастырский.

Обратите внимание! 4 декабря Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий восстановление ответственности за ложное декларирование. Также он предлагает увеличить порог уголовной ответственности за такие действия.

Ответственность за невнесение в декларацию имущества

В соответствующей статье говорится именно об ответственности за невнесение в декларацию законно приобретенного имущества, отметил эксперт. Уголовная ответственность начинается, если сумма имущества составляет более миллиона гривен, сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Если сумма меньше – это будет административная ответственность. Особа попадет в реестр коррупционеров, который является публичным. Находясь в таком реестре или имея судимость – устроиться на другую работу будет трудно,

- сказал Монастырский.

Однако если имущество приобретено незаконно, тогда есть другая статья Уголовного кодекса относительно незаконного обогащения, сказал эксперт. Он отметил, что она предусматривает существенные санкции и другую ответственность.

Также Денис Монастырский предположил, что восстановление ответственности за ложь в декларациях – это первый шаг к преодолению конституционного кризиса.

Скандал вокруг КСУ: коротко

27 октября Конституционный Суд отменил статью об уголовной ответственности чиновников за ложное е-декларирование.

Президент Украины внес в парламент законопроект, которым предлагал прекратить полномочия судей КСУ и признать решение о декларировании "ничтожным" и таким, что не имеет правовых последствий. В то же время председатель парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект, в котором предлагал восстановить права НАПК.

Через решение суда ряд чиновников уже избежали ответственности за ложное декларирование.

Недавно Зеленский призвал Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ. Она рассмотрит просьбу на заседании 11 декабря.



Решение КСУ / инфографика 24 канала