Коронавирус у Зеленского: Разумков рассказал, готов ли он возглавить государство
Дмитрий Разумков заявил, что сейчас Володмир Зеленский может выполнять свои обязанности президента, несмотря на диагностированный коронавирус. Однако спикер Рады не возразил, что при необходимости может возглавить государство.
Разумков прокомментировал возможность исполнения обязанностей главы государства в эфире "Свободы слова", сообщает 24 канал.
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Он подчеркнул, что сейчас Зеленский может выполнять свои функции главы государства. Разумков также уточнил, что у президента в Украине нет заместителей.
Я всегда готов работать как председатель Верховной Рады, как это и предусматривает Конституция,
– отметил Разумков.
И выразил надежду, что Зеленский скоро выздоровеет и сможет полноценно выполнять свои обязанности.
Коронавирус у политиков: что известно
- Зеленский 9 ноября заявил, что заболел коронавирусом. Впоследствии стало известно об инфицировании главы Офиса президента Андрея Ермака, а также министра финансов Сергея Марченко.
- К слову, в октябре вспышку коронавируса зафиксировали в Верховной Раде – заболели примерно 60 нардепов.
- COVID-19 преодолели также лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
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