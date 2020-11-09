Дмитрий Разумков заявил, что сейчас Володмир Зеленский может выполнять свои обязанности президента, несмотря на диагностированный коронавирус. Однако спикер Рады не возразил, что при необходимости может возглавить государство.

Разумков прокомментировал возможность исполнения обязанностей главы государства в эфире "Свободы слова", сообщает 24 канал.

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Он подчеркнул, что сейчас Зеленский может выполнять свои функции главы государства. Разумков также уточнил, что у президента в Украине нет заместителей.

Я всегда готов работать как председатель Верховной Рады, как это и предусматривает Конституция,

– отметил Разумков.

И выразил надежду, что Зеленский скоро выздоровеет и сможет полноценно выполнять свои обязанности.

Обратите внимание! Если президент Украины Владимир Зеленский потеряет дееспособность из-за заболевания коронавирусом COVID-19, его обязанности будет исполнять спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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