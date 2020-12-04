Закон об особом статусе Донбасса: Разумков рассказал, когда его продолжат
Нардепы могут проголосовать за продление закона об особом статусе Донбасса уже на следующей неделе, с 7 декабря. Это самый вероятный сценарий, ведь вскоре срок действия закона завершается.
Что сказал Разумков
Закон о продлении особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вынесут на голосование в ближайшее время. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.
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По словам Разумкова, нардепы не будут вносить правки в закон – изменят только дату его действия.
"Такую процедуру мы делали и в прошлом году, когда голосовали за изменения в этот закон, которые заключались в том, что менялся только год. Вероятно, год действия в законе об особом статусе Донбасса будет изменен на 2021", – подчеркнул Разумков.
Он отметил, что другой вариант решений по закону маловероятен из-за приближения конца 2020 года.
Какие-либо другие изменения, я думаю, что маловероятны, потому что решить этот вопрос нужно будет быстро. Уже заканчивается тайминг нашей работы в этом году. И это можно будет сделать на следующей пленарной неделе, когда появится такая инициатива,
– объяснил Разумков.
Что предусматривает закон: главное
- Согласно закону, особый порядок местного самоуправления на оккупированных территориях начнет действовать лишь после вывода из Украины всех российских войск.
- Только после этого в ОРДЛО можно будет провести выборы.
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