Нардепы могут проголосовать за продление закона об особом статусе Донбасса уже на следующей неделе, с 7 декабря. Это самый вероятный сценарий, ведь вскоре срок действия закона завершается.

Что сказал Разумков

Закон о продлении особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вынесут на голосование в ближайшее время. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.

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По словам Разумкова, нардепы не будут вносить правки в закон – изменят только дату его действия.

"Такую процедуру мы делали и в прошлом году, когда голосовали за изменения в этот закон, которые заключались в том, что менялся только год. Вероятно, год действия в законе об особом статусе Донбасса будет изменен на 2021", – подчеркнул Разумков.

Он отметил, что другой вариант решений по закону маловероятен из-за приближения конца 2020 года.

Какие-либо другие изменения, я думаю, что маловероятны, потому что решить этот вопрос нужно будет быстро. Уже заканчивается тайминг нашей работы в этом году. И это можно будет сделать на следующей пленарной неделе, когда появится такая инициатива,

– объяснил Разумков.

Что предусматривает закон: главное

Согласно закону, особый порядок местного самоуправления на оккупированных территориях начнет действовать лишь после вывода из Украины всех российских войск.

Только после этого в ОРДЛО можно будет провести выборы.

Обратите внимание! 6 сентября 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса. Его инициировал пятый президент Петр Порошенко. Предполагалось, что закон будет действовать в течение трех лет. Затем его действие продолжалось.