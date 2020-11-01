Делегация Верховного Совета во главе с председателем Дмитрием Разумковым в Берлине обсудила с немецким правительством строительство российского газопровода "Северный поток-2". Украинские чиновники отметили недопущение завершения строительства, однако решение по этому поводу будет принимать Германия.

Разумков о "Северном потоке-2"

Украина неоднократно сталкивалась с тем, как Россия использует вопрос газа исключительно в политическом плане. В частности, для давления на другое независимое государство. Об этом в интервью Укринформ рассказал председатель ВР Дмитрий Разумков.

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Мы хорошо понимаем, что это не только вопрос экономического характера, а возможность повлиять на геополитические процессы и создать дополнительный механизм давления и влияния России на ЕС,

– отметил Разумков.

По его словам, решение о запрете строительства "Северного потока-2" будет принимать Германия. Поэтому ей стоит учитывать определенные действия России, в частности отравление Навального и кибератаки.

"Это демонстрирует позицию России к своим партнерам, международному праву и неприкосновенности границ. События, которые вряд ли можно воспринимать, как дружеские шаги. Уверен, цивилизованный мир воспринимает это должным образом", – подчеркнул председатель Совета.

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Заметим, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод достроят несмотря на позицию США. Однако точной даты он не назвал.