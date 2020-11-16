Дмитрий Разумков заявил, что обязанности спикера Рады сейчас временно будет исполнять вице-спикер Елена Кондратюк. По словам Разумкова, она является профессиональным, грамотным и опытным человеком.

Спикер отметил, что уже издал соответствующее распоряжение. Об этом Разумков заявил во время согласительного совета, сообщает "РБК-Украина".

Заметьте Состояние мэра Николаева Сенкевича ухудшилось: COVID-19 дал осложнения

Я продолжаю работать из дома, в удаленном режиме, но не все можно делать в таком формате: ни вести заседание согласительного совета, ни вести заседание Верховной Рады, ни даже голосовать,

– отметил Разумков.

Кондтратюк ранее заявляла, что главный законодательный орган страны должен работать ради интересов граждан и проявлять свое лидерство.

"В соответствии с распоряжением Дмитрия Разумкова с 12 ноября я приступила к исполнению обязанностей главы Верховной Рады", – подчеркнула политик.

Что известно о коронавирусе у Разумкова: