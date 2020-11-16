Коронавирус у Разумкова: кто вместо спикера в Раде
Дмитрий Разумков заявил, что обязанности спикера Рады сейчас временно будет исполнять вице-спикер Елена Кондратюк. По словам Разумкова, она является профессиональным, грамотным и опытным человеком.
Спикер отметил, что уже издал соответствующее распоряжение. Об этом Разумков заявил во время согласительного совета, сообщает "РБК-Украина".
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Я продолжаю работать из дома, в удаленном режиме, но не все можно делать в таком формате: ни вести заседание согласительного совета, ни вести заседание Верховной Рады, ни даже голосовать,
– отметил Разумков.
Кондтратюк ранее заявляла, что главный законодательный орган страны должен работать ради интересов граждан и проявлять свое лидерство.
"В соответствии с распоряжением Дмитрия Разумкова с 12 ноября я приступила к исполнению обязанностей главы Верховной Рады", – подчеркнула политик.
Что известно о коронавирусе у Разумкова:
- 11 ноября Разумков сообщил, что у него диагностировали коронавирус. Спикер подчеркнул, что нормально себя чувствует, и переходит на дистанционный режим работы.
- 12 ноября COVID-19 обнаружили у первого вице-спикера Руслана Стефанчука, который мог бы временно заменить Разумкова в Раде.
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