Разумков рассказал о вероятности отставки Шмыгаля
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков исключил рассмотрение вопроса относительно смены премьер-министра Украины в ближайшее время. Однако он отметил, что в целом в правительстве возможны кадровые изменения.
Глава Верховной Рады рассказал, что разговоры о кадровых изменениях продолжаются давно, в частности – относительно ряда министров. Об этом Дмитрий Разумков рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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В то же время он подчеркнул, что ни соответствующих постановлений Верховной Рады, ни представлений главы правительства об увольнении отдельных министров по состоянию на 4 ноября нет.
Я не думаю, что в ближайшее время вопрос по премьеру будет подниматься, таких инициатив я не видел,
– сказал глава парламента.
Дмитрий Разумков отметил, что ввиду того, что программа деятельности правительства не была утверждена – совет может уволить любого министра.
В то же время председатель Верховной Рады добавил, что в парламенте был зарегистрирован проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения, но соответствующий документ на пленарных заседаниях не рассматривали.
Разумков не уверен, сможет ли постановление об увольнении главы Минздрава получить необходимое количество голосов. "Параллельно с этим коллеги брали подписные листы на внеочередное заседание", – добавил спикер парламента.
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