Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков исключил рассмотрение вопроса относительно смены премьер-министра Украины в ближайшее время. Однако он отметил, что в целом в правительстве возможны кадровые изменения.

Глава Верховной Рады рассказал, что разговоры о кадровых изменениях продолжаются давно, в частности – относительно ряда министров. Об этом Дмитрий Разумков рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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В то же время он подчеркнул, что ни соответствующих постановлений Верховной Рады, ни представлений главы правительства об увольнении отдельных министров по состоянию на 4 ноября нет.

Я не думаю, что в ближайшее время вопрос по премьеру будет подниматься, таких инициатив я не видел,

– сказал глава парламента.

Дмитрий Разумков отметил, что ввиду того, что программа деятельности правительства не была утверждена – совет может уволить любого министра.

В то же время председатель Верховной Рады добавил, что в парламенте был зарегистрирован проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения, но соответствующий документ на пленарных заседаниях не рассматривали.

Разумков не уверен, сможет ли постановление об увольнении главы Минздрава получить необходимое количество голосов. "Параллельно с этим коллеги брали подписные листы на внеочередное заседание", – добавил спикер парламента.

Обратите внимание! Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что пока Минздрав не может остаться без руководителя. Он отметил, что пока не видел документов из Кабмина или представления премьер-министра об увольнении Степанова.