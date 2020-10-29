Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что решение Конституционного Суда Украины об отмене е-декларирования представляет опасность для формирования вертикали власти в условиях децентрализации. Он пояснил, что если Национальное агентство по предупреждению коррупции не сможет проводить проверки, то это сделает невозможным назначение руководителей областных советов.

Разумков подчеркнул важность антикоррупционной реформы. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Это парализует вертикаль местного самоуправления. А сегодня, в условиях децентрализации, это приведет к разбалансировке вертикали власти,

– подчеркнул Разумков.

Председатель парламента подчеркнул, что реакция как со стороны парламента, так и со стороны президента будет быстрой. По словам Разумкова, Верховная Рада будет решать этот вопрос на законодательном уровне.

"Парламент будет дорабатывать механизмы, которые есть сегодня, чтобы система продолжала работать. Потому что ее разрушить не может позволить себе ни власть, ни государство в целом", – заявил Разумков.

Что известно о решении КСУ? 27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность чиновников и судей за непроверенные данные в декларациях. Суд признал уголовную ответственность за недостоверное декларирование "неконституционной". Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За будущее". 27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность чиновников и судей за непроверенные данные в декларациях. Суд признал уголовную ответственность за недостоверное декларирование "неконституционной". Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За будущее".

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