Разумков внес в Раду альтернативный законопроект о роспуске Конституционного Суда
Фракция "Слуга народа" еще не определилась, будет ли голосовать за проект закона президента Владимира Зеленского о роспуске Конституционного Суда. В то же время председатель парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект.
Президентская фракция соберется на обсуждение законопроекта Зеленского о перезапуске КСУ 2 ноября. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, пишет "Громадське".
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Тогда же "слуги народа" решат, поддерживать ли законопроект президента в целом или внести поправки. Гетманцев не исключает, что окончательный текст законопроекта может быть изменен.
Президент определил свою позицию относительно решения КС, подав соответствующий законопроект в Верховную Раду. Я не уверен, что текст будет таким же. Я не могу сказать, что мы поддержим таким образом роспуск КС,
– объяснил нардеп.
Также Гетманцев добавил, что Разумков внес в Раду альтернативный текст законопроекта о КСУ, который парламентарии обсудят на согласительном совете.
Что известно о законопроекте о перезапуске КСУ
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о перезапуске Конституционного Суда после скандального решения об отмене антикоррупционной реформы.
- В Совете Европы предупредили, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного Суда Украины будет "вопиющим нарушением" основного закона страны.
- ГБР возбудило дело против председателя КС по статье о госизмене.
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О каком скандальном решении КСУ говорится
- Судьи КСУ 27 октября на закрытом заседании фактически отменили антикоррупционную реформу. Дело в том, что своим решением они позволили чиновникам лгать в декларациях.
- После этого к деятельности КСУ приковано особое внимание. Поговаривают, что следующим пострадать от решений КСУ может закон о государственном языке.
- 29 октября после заседания СНБО, которое созвал президент Владимир Зеленский, доступ к реестру электронных деклараций восстановили.
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