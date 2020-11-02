Фракция "Слуга народа" еще не определилась, будет ли голосовать за проект закона президента Владимира Зеленского о роспуске Конституционного Суда. В то же время председатель парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект.

Президентская фракция соберется на обсуждение законопроекта Зеленского о перезапуске КСУ 2 ноября. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, пишет "Громадське".

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Тогда же "слуги народа" решат, поддерживать ли законопроект президента в целом или внести поправки. Гетманцев не исключает, что окончательный текст законопроекта может быть изменен.

Президент определил свою позицию относительно решения КС, подав соответствующий законопроект в Верховную Раду. Я не уверен, что текст будет таким же. Я не могу сказать, что мы поддержим таким образом роспуск КС,

– объяснил нардеп.

Также Гетманцев добавил, что Разумков внес в Раду альтернативный текст законопроекта о КСУ, который парламентарии обсудят на согласительном совете.

Что известно о законопроекте о перезапуске КСУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о перезапуске Конституционного Суда после скандального решения об отмене антикоррупционной реформы.

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