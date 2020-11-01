В Украине создали все условия для борьбы с коррупцией. В частности, запустили Высший антикоррупционный суд. Теперь главное, чтобы все соответствующие структуры добросовестно выполняли свои функции.

Верховная Рада 9 созыва предоставила антикоррупционным органам возможность эффективно работать. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью Укринформу.

Обратите внимание Будет реакция и президента, и Рады, – Разумков о решении КСУ

Если мы говорим о борьбе с коррупцией, то и наша Верховная Рада 9 созыва сделала уже много вещей, обеспечив антикоррупционные органы возможностями работать. На сегодня вся вертикаль борьбы с коррупцией сформирована. Теперь остается, чтобы она эффективно выполняла свои функции,

– подчеркнул спикер Рады.

Что еще сказав Разумков

По словам Разумкова, именно нардепы 9 созыва вернули статью за незаконное обогащение и запустили работу Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, спикер подчеркнул, что это нынешний парламент разработал дополнительные механизмы, которые сделали процесс электронного декларирования более прозрачным.