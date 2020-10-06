Разумков заявил, что заявлений от "слуг народа" о выходе из монобольшинства не получал
Количество нардепов во фракции партии "Слуга народа" пока не уменьшилось. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не получал никаких заявлений о выходе или исключении парламентариев из состава монобольшинства.
Коалиция работает, а в Раде принимают законы. Хотя коронавирусный режим несколько тормозит эффективную работу парламента. Об этом спикер Рады заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.
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По его словам, по состоянию на 6 октября количество народных депутатов во фракции "Слуга народа" не уменьшилось.
Ни от фракции, ни от народных депутатов ко мне как к Председателю Верховной Рады заявлений о выходе или исключении из фракции монобольшинства не поступало,
– отметил Разумков.
Напомним, на 7-м внеочередном съезде партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада нынешнего созыва пока не дошла до варианта роспуска.
Что этому предшествовало
- 13 сентября Разумков в эфире одного из телеканалов заявил, что не видит оснований для досрочного прекращения полномочий парламента девятого созыва.
- Впоследствии он добавил, что монобольшинство по состоянию на 22 сентября насчитывает 246 народных депутатов, что делает невозможным роспуск парламента на основании отсутствия коалиции.