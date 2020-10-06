Количество нардепов во фракции партии "Слуга народа" пока не уменьшилось. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не получал никаких заявлений о выходе или исключении парламентариев из состава монобольшинства.

Коалиция работает, а в Раде принимают законы. Хотя коронавирусный режим несколько тормозит эффективную работу парламента. Об этом спикер Рады заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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По его словам, по состоянию на 6 октября количество народных депутатов во фракции "Слуга народа" не уменьшилось.

Ни от фракции, ни от народных депутатов ко мне как к Председателю Верховной Рады заявлений о выходе или исключении из фракции монобольшинства не поступало,

– отметил Разумков.

Напомним, на 7-м внеочередном съезде партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада нынешнего созыва пока не дошла до варианта роспуска.

Что этому предшествовало

13 сентября Разумков в эфире одного из телеканалов заявил, что не видит оснований для досрочного прекращения полномочий парламента девятого созыва.

Впоследствии он добавил, что монобольшинство по состоянию на 22 сентября насчитывает 246 народных депутатов, что делает невозможным роспуск парламента на основании отсутствия коалиции.

Обратите внимание! По информации КИУ, с начала 2020 года у депутатов монобольшинства показатели поддержки решений Рады ухудшились. В период с сентября по декабрь 2019 года в среднем принятые законы поддерживали 228 народных депутатов "Слуги народа". А с января по июль 2020 года показатель поддержки снизился до 220 депутатов.